¿Has notado que tu perro anciano parece desorientado o te ignora al llegar a casa? Antes de culpar a su raza o pensar que te ha olvidado, descubre qué es el Síndrome de Disfunción Cognitiva (SDC), el "Alzheimer canino" que afecta a miles de mascotas en silencio .

El mito de la raza olvidadiza

En el mundo de las mascotas, existe un rumor persistente sobre ciertas razas de perros que, supuestamente, desconocen a sus dueños con el paso del tiempo. Sin embargo, la ciencia veterinaria es clara: ninguna raza está programada genéticamente para olvidar a su familia humana .

Los perros poseen una memoria asociativa sumamente poderosa. Según investigaciones recientes de la Universidad de Helsinki, los canes almacenan recuerdos a largo plazo vinculados a estímulos sensoriales.

El neuroeconomista Gregory Berns ha demostrado que el núcleo caudado en el cerebro canino se activa intensamente al percibir el olor de su tutor. Por lo tanto, el vínculo olfativo hace casi imposible un olvido voluntario.

Entonces, ¿por qué algunos dueños reportan que sus mascotas ya no los reconocen? La respuesta no radica en la raza, sino en el envejecimiento cerebral y en una condición médica específica.

El verdadero culpable: El Síndrome de Disfunción Cognitiva

Cuando un perro de edad avanzada comienza a mostrarse distante, se pierde en su propia casa o no responde a su nombre, los veterinarios apuntan al Síndrome de Disfunción Cognitiva.

Esta enfermedad neurodegenerativa es el equivalente al Alzheimer canino . Se caracteriza por la acumulación de proteínas anormales en el cerebro, lo que interrumpe la comunicación entre las neuronas.

El SDC afecta la memoria, el aprendizaje y la capacidad de orientación. Se estima que cerca del 28% de los perros de entre 11 y 12 años sufren esta condición, cifra que aumenta drásticamente en edades más avanzadas.

Aunque ninguna raza se salva de envejecer, la estadística muestra una curiosa tendencia. Las razas pequeñas, como el Yorkshire Terrier o el Caniche, suelen presentar más casos clínicos simplemente porque tienen una esperanza de vida mucho mayor que los perros grandes.

Por otro lado, razas gigantes como el Dogo Alemán pueden empezar a mostrar signos de deterioro cognitivo de forma prematura, alrededor de los 7 años de edad.

Cómo ayudar a tu mascota a recordar

Ver que tu fiel compañero parece desconocerte es una experiencia dolorosa. Sin embargo, comprender que se trata de una enfermedad y no de una falta de amor es el primer paso para ayudarlo.

Los expertos recomiendan mantener rutinas estrictas para reducir la ansiedad del animal. Evitar cambios bruscos en la disposición de los muebles también facilita su orientación dentro del hogar.

La estimulación mental a través de juegos olfativos suaves puede ralentizar el deterioro cognitivo. Además, existen suplementos y dietas ricas en antioxidantes que protegen la salud cerebral de los perros senior.

Si notas que tu mascota deambula por las noches, se queda mirando a la pared o parece asustada ante tu presencia, es vital acudir al veterinario. Un diagnóstico temprano del Síndrome de Disfunción Cognitiva marcará la diferencia.

Aunque su mente se nuble, el vínculo emocional que construyeron durante años permanece intacto. Con paciencia y amor, puedes asegurar que sus últimos años sean dignos y tranquilos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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