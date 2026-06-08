Muchos propietarios de mascotas han presenciado la misma escena: durante un paseo por el parque o incluso en el jardín de casa, su perro se detiene para masticar pasto. La imagen suele generar preocupación inmediata. ¿Le falta algún nutriente? ¿Está enfermo? ¿Intenta provocarse el vómito?

La realidad es que los especialistas en medicina veterinaria señalan que esta conducta puede tener múltiples explicaciones y no siempre está relacionada con una enfermedad. De hecho, diversos estudios sobre comportamiento animal indican que comer hierba es una práctica relativamente común entre los perros domésticos.

¿Por qué los perros comen pasto?

No existe una única respuesta definitiva, pero los expertos manejan varias teorías. Una de las más aceptadas es que se trata de un comportamiento heredado de sus antepasados salvajes. Los lobos y otros cánidos consumen ocasionalmente material vegetal al alimentarse de presas que contienen restos de plantas en el aparato digestivo.

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Otra posibilidad es que algunos perros simplemente disfruten la textura o el sabor del pasto. También se ha sugerido que ciertos animales recurren a esta conducta por aburrimiento o como una forma de entretenimiento cuando pasan largos periodos sin actividad física o estimulación mental.

En algunos casos, la ingesta de hierba podría estar relacionada con molestias digestivas leves.

¿Es verdad que comen pasto para vomitar?

Esta es una de las creencias más extendidas entre los dueños de mascotas. Sin embargo, la relación no es tan simple. Aunque algunos perros vomitan después de ingerir pasto, los especialistas señalan que la mayoría no presenta signos previos de enfermedad ni termina expulsando el contenido estomacal.

Lo que sí ocurre es que las hojas de hierba pueden irritar ligeramente el revestimiento del estómago o la garganta, favoreciendo el reflejo del vómito en determinados animales. Por ello, comer pasto no necesariamente significa que el perro esté intentando provocarse el vómito de manera consciente.

Cuándo este comportamiento puede ser una señal de alerta

Aunque la conducta suele considerarse normal, existen circunstancias en las que merece una evaluación profesional. La principal señal de advertencia es un cambio repentino o excesivo en la frecuencia con que el animal consume hierba.

Si un perro comienza a buscar pasto de manera compulsiva o muestra otros síntomas asociados, conviene consultar a un médico veterinario.

Señales que requieren atención

Vómitos frecuentes.

Diarrea persistente.

Falta de apetito.

Pérdida de peso.

Letargo o disminución de energía.

Dolor abdominal.

Cambios importantes en el comportamiento.

Consumo excesivo de pasto acompañado de náuseas.

La presencia de estos signos podría indicar problemas gastrointestinales, alteraciones metabólicas u otras afecciones que requieren diagnóstico profesional.

El riesgo oculto: pesticidas y productos químicos

Uno de los mayores peligros no suele ser el pasto en sí, sino los productos que pueden encontrarse sobre él. Muchos jardines, parques y áreas verdes reciben tratamientos con pesticidas, herbicidas o fertilizantes químicos que podrían resultar tóxicos para los animales.

Por esta razón, los veterinarios recomiendan evitar que las mascotas consuman hierba en lugares donde se desconozca el tipo de mantenimiento realizado. Además, algunas plantas ornamentales presentes en jardines y espacios públicos pueden ser perjudiciales para los perros.

¿Cómo reducir este comportamiento?

Si bien comer pasto suele ser una conducta normal, existen algunas medidas que pueden ayudar a disminuirla. Los especialistas sugieren mantener una alimentación equilibrada, ofrecer suficiente actividad física y proporcionar estímulos mentales adecuados para la edad y características de cada animal.

Los paseos regulares, los juguetes interactivos y las actividades de enriquecimiento ambiental pueden contribuir a reducir conductas relacionadas con el aburrimiento. También es importante garantizar que el perro tenga acceso constante a agua fresca y reciba revisiones veterinarias periódicas.

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Lo que dicen los expertos sobre la alimentación canina

La nutrición desempeña un papel fundamental en la salud de los perros. Una dieta formulada correctamente aporta proteínas, grasas, vitaminas, minerales y fibra en cantidades adecuadas. Aunque algunas personas creen que comer pasto es una señal automática de deficiencias nutricionales, los especialistas indican que no existe evidencia concluyente que respalde esta teoría en todos los casos.

Por ello, antes de realizar cambios drásticos en la alimentación de una mascota, lo recomendable es consultar con un profesional.

La imagen de un perro comiendo pasto puede generar inquietud, pero en la mayoría de los casos forma parte de un comportamiento natural que no representa un riesgo inmediato para su salud. Sin embargo, los especialistas en medicina veterinaria, nutrición animal y comportamiento canino coinciden en que es importante observar el contexto en el que ocurre esta conducta.

Entidades como los médicos veterinarios, conceptos relacionados con el sistema digestivo, la alimentación canina, los pesticidas, los herbicidas y la salud de las mascotas ayudan a comprender mejor por qué algunos perros comen pasto y cuándo este hábito puede convertirse en una señal de alerta.

La clave está en observar, conocer las rutinas de la mascota y actuar oportunamente si aparecen síntomas que indiquen un problema mayor.

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