¿Cuáles son las diferencias entre ola de calor, canícula y domo?

El panorama climático en México atraviesa un momento complejo ante la intensificación de temperaturas que, en varias regiones del país, han superado registros históricos, generando efectos directos en la salud, el consumo energético y las actividades cotidianas.

Ante este contexto, organismos como la Organización Meteorológica Mundial subrayan la importancia de comprender los fenómenos que están detrás de estas condiciones extremas, ya que su correcta identificación permite anticipar riesgos y tomar medidas preventivas más eficaces.

Uno de los principales retos es la confusión entre términos como ola de calor, canícula y domo de calor. Aunque suelen utilizarse como sinónimos, en realidad se trata de fenómenos distintos, con orígenes, duración e impactos diferenciados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y especialistas en climatología, estas diferencias no son menores, ya que determinan el nivel de afectación tanto en los ecosistemas como en la vida diaria de la población, desde la disponibilidad de agua hasta el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

El origen de las olas de calor y el fenómeno de la canícula

Una ola de calor se define técnicamente como un periodo prolongado de temperaturas excesivamente altas que se mantienen por más de tres días consecutivos.

Según la definición de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica), este evento ocurre cuando una masa de aire cálido se asienta sobre una región, elevando los termómetros por encima del promedio habitual para esa época del año. A diferencia de otros eventos, la ola de calor puede presentarse en cualquier momento de la primavera o el verano.

Por otro lado, la canícula, también denominada “sequía intraestival”. tiene características muy específicas:

Temporalidad : Ocurre anualmente durante los meses de julio y agosto.



: Ocurre anualmente durante los meses de julio y agosto. Duración : Se extiende aproximadamente por 40 días.



: Se extiende aproximadamente por 40 días. Características : Según los datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), se distingue por una disminución notable en las lluvias y un calentamiento excesivo del aire, principalmente en el centro y sur del país.



: Según los datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), se distingue por una disminución notable en las lluvias y un calentamiento excesivo del aire, principalmente en el centro y sur del país. Atribución: Este fenómeno se debe a que los vientos alíseos impiden la formación de nubes, permitiendo que la radiación solar impacte de manera más directa sobre la superficie terrestre.

El domo de calor: una trampa de alta presión

El término "domo de calor" describe una situación atmosférica todavía más persistente y peligrosa. De acuerdo con la Sociedad Meteorológica Americana (AMS), este fenómeno sucede cuando un área de alta presión en los niveles altos de la atmósfera atrapa el aire caliente debajo de ella, de forma similar a como funciona una tapa sobre una olla.

"Este aire caliente es empujado hacia abajo, comprimiéndose y calentándose aún más", explican expertos de la National Geographic Society en sus boletines de divulgación científica.

La diferencia sustancial reside en que el domo de calor bloquea la entrada de frentes fríos o sistemas nubosos, creando una cúpula de aire estancado que puede elevar las temperaturas a niveles críticos. Mientras que una ola de calor es un evento de temperatura, el domo es el mecanismo estructural (la alta presión estática) que la provoca y la intensifica.

TG