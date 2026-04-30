¿Por qué no debes comer mucho a altas horas de la noche?

Comer tarde en la noche puede parecer inofensivo, pero hacerlo de forma frecuente y en grandes cantidades puede tener efectos negativos en la salud. ¿Por qué los especialistas recomiendan evitar este hábito?

El cuerpo sigue un ritmo biológico conocido como ritmo circadiano, que regula funciones como el sueño, la digestión y el metabolismo. Durante la noche, el organismo se prepara para descansar, por lo que la digestión se vuelve más lenta. Comer en este periodo obliga al sistema digestivo a trabajar cuando debería estar en reposo.

Impacto en el metabolismo y aumento de peso

Uno de los principales problemas es el aumento de peso. Al consumir alimentos antes de dormir, el cuerpo no quema esas calorías de forma eficiente, lo que favorece su almacenamiento como grasa. Además, por la noche disminuye la sensibilidad a la insulina, lo que puede provocar que el azúcar en sangre se eleve con mayor facilidad. Este hábito, mantenido en el tiempo, se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar obesidad y diabetes tipo 2.

También influye el tipo de alimentos: cenas ricas en azúcares, grasas o ultraprocesados aumentan aún más este riesgo, especialmente si se combinan con sedentarismo.

Efectos en el sueño y la digestión

Comer mucho antes de acostarse puede provocar acidez, reflujo y malestar estomacal, dificultando conciliar el descanso. Esto está asociado con problemas como la indigestión y el reflujo gastroesofágico, ya que al estar acostado es más fácil que los ácidos del estómago regresen al esófago.

Además, el cuerpo necesita entrar en un estado de relajación para dormir profundamente, pero una digestión activa puede interferir con este proceso, provocando sueño ligero o interrupciones durante la noche.

Otro punto importante es el impacto en las hormonas. Comer a altas horas puede alterar la producción de hormonas como la melatonina (relacionada con el sueño) y la leptina y grelina (relacionadas con el hambre), lo que puede generar más apetito al día siguiente y desajustes en la alimentación.

En resumen, cenar muy tarde y en exceso no solo afecta la digestión, sino también el peso, el sueño y el equilibrio del organismo. Lo ideal es mantener horarios regulares de comida, elegir opciones ligeras y cenar al menos dos o tres horas antes de dormir para permitir que el cuerpo descanse adecuadamente.

MF