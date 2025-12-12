Tres destinos caribeños para cerrar el año

El 2025 vive sus últimos días y se abren las puertas para despedirlo con un viaje para concluir ciclos, recargar energía ¿y por qué no? recibir el próximo en un destino caribeño.

Sol, arena y mar. Siempre será una combinación ganadora para el disfrute.

Barbados: La isla (una de las Antillas Menores) se ha convertido en uno de los más populares para el turista que busca el encanto del mar turquesa del Caribe con espacios dominados por la naturaleza. Un detalle para la trivia: Aquí nació la icónica Rihanna.

¿Sugerencia de hospedaje? Uno de los hoteles más populares es The House, Barbados, An Autograph Collection, que como indica su nombre es solo para adultos y se enmarca en la categoría de todo incluido, algo que en una isla pequeña, es valioso.

República Dominicana: Este destino se ha convertido en uno de los grandes imanes turísticos para los mexicanos, gracias a su combinación de buenos resorts con descuentos en tarifas de viaje.

Punta Cana es una magnífica opción para despedir el año, con sus verbenas populares, música caribeña y playas idílicas abrazando los instantes finales de 2025.

Recomendación para el hospedaje: W Punta Cana, hotel todo incluido para adultos que promociona para la fiesta de fin de año un espectáculo que combina lo tradicional con DJ y un mini carnaval a pie de playa. ¡Azúcar!

Cancún: El destino caribeño de México por excelencia corona este listado con una amplia baraja de actividades. Es posible elegir entre la Riviera Maya, Playa del Carmen, Tulum o Cozumel (los más populares), para construir unas vacaciones memorables.

La mayoría de los hoteles de la zona ofrecen tanto fiesta navideña como de fin de año en sus instalaciones, privilegiando las tradicionales cenas mexicanas y en el caso de la llegada de 2026 un espectáculo de pirotecnia.

Un ejemplo de ello lo podrás encontrar en el Marriott Cancun, un todo incluido que, para darle una vuelta de tuerca a lo común, contará con fiesta de pijamas, un carnaval y posadas tradicionales.

Para arrancar el año, el resort ya anunció que renovará su oferta de brunch donde incluirá la tradicional Rosca de Reyes Gigante con chocolate caliente, perfecto para disfrutar en familia.

Reserva con tiempo: Ya sea que viajes al Caribe o decidas hacerlo a otro destino, tanto en México como en el extranjero, vale la pena que reserves con tiempo, tanto traslados como estadías, así como experiencias que desees incluir en la travesía.

