Influenza H3N2: Estos son los síntomas y por qué se le conoce como la supergripe

La Influenza A H3N2 virus-variante (también conocido como virus H3N2v) es un subtipo común del virus de la gripe A, responsable de epidemias estacionales, que ha ganado atención últimamente por la ola de contagios en varios países del mundo, y por la aparición reciente de variantes como el subclado K y la cepa Darwin.

Este virus se identificó por primera vez en los cerdos de Estados Unidos en 2010. El virus (H3N2) presenta el gen M el cual ha sido identificado en el virus pandémico H1N1, y es el que incrementa la transmisibilidad de humano a humano, informaron especialistas de la Universidad de Guadalajara.

¿Por qué se le llama super gripe?

Este nombre no es oficial, ha sido llamada de esa forma por los medios de comunicación, pero esto se debe a que la Influenza H3N2 está presentando casos graves clínicos, con los infectados teniendo síntomas más intensos y prolongados, en comparación con otros subtipos de influenza, como el H1N1, además de la alta tasa de contagio y el impacto notable en los sistemas de salud.

¿Cuáles son los síntomas de la influenza?

Fiebre mayor de 39° C

Dolor de articulaciones

Tos frecuente e intensa

Falta de apetito

Dolor de cabeza

Malestar general

Congestionamiento nasal

Estornudos

Dolor muscular

Recomendaciones

Estas son las recomendaciones que da el Departamento de Microbiología y Patología de la Universidad de Guadalajara:

Aplicarse la vacuna contra influenza. (disminuye de 75% a 90% neumonía y previene 50% y 60% de las muertes. La vacuna protege contra los virus A (H1N1), A (H3N2) e influenza estacional.)

No saludar de beso ni de mano

Comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C (zanahoria, papaya, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón y piña)

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón

Usar cubrebocas

No automedicarse

Si presentaste uno o más síntomas de influenza, acude inmediatamente al medico

