Influenza H3N2: Estos son los síntomas y por qué se le conoce como la supergripe

El virus de influenza que ha encendido las alarmas en varios países por la gravedad de los casos

La influenza es una enfermedad infecciosa aguda causada por el virus de influenza. CANVA

La Influenza A H3N2 virus-variante (también conocido como virus H3N2v) es un subtipo común del virus de la gripe A, responsable de epidemias estacionales, que ha ganado atención últimamente por la ola de contagios en varios países del mundo, y por la aparición reciente de variantes como el subclado K y la cepa Darwin.

Este virus se identificó por primera vez en los cerdos de Estados Unidos en 2010. El virus (H3N2) presenta el gen M el cual ha sido identificado en el virus pandémico H1N1, y es el que incrementa la transmisibilidad de humano a humano, informaron especialistas de la Universidad de Guadalajara.

¿Por qué se le llama super gripe?

Este nombre no es oficial, ha sido llamada de esa forma por los medios de comunicación, pero esto se debe a que la Influenza H3N2 está presentando casos graves clínicos, con los infectados teniendo síntomas más intensos y prolongados, en comparación con otros subtipos de influenza, como el H1N1, además de la alta tasa de contagio y el impacto notable en los sistemas de salud.

¿Cuáles son los síntomas de la influenza?

  • Fiebre mayor de 39° C                           
  • Dolor de articulaciones     
  • Tos frecuente e intensa
  • Falta de apetito 
  • Dolor de cabeza  
  • Malestar general
  • Congestionamiento nasal          
  • Estornudos
  • Dolor muscular             

Recomendaciones 

Estas son las recomendaciones que da el Departamento de Microbiología y Patología de la Universidad de Guadalajara:

  • Aplicarse la vacuna contra influenza. (disminuye de 75% a 90% neumonía y previene 50% y 60% de las muertes. La vacuna protege contra los virus A (H1N1), A (H3N2) e influenza estacional.)
  • No saludar de beso ni de mano
  • Comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C (zanahoria, papaya, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón y piña)
  • Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón
  • Usar cubrebocas
  • No automedicarse   
  • Si presentaste uno o más síntomas de influenza, acude inmediatamente al medico

