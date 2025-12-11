La playa oculta de BCS donde las aguas son cristalinas y la montaña conoce al mar

Baja California Sur es uno de los destinos turísticos más populares de la República mexicana, pues sus costas son el escenario perfecto para apreciar la belleza de la naturaleza y tomar un relajante descanso de la mano de algunas de las mejores vistas del mundo.

Dentro de sus aguas cristalinas viven cientos de especies marinas que en ocasiones se dejan ver, volviendo la visita a este rincón del país una experiencia totalmente inolvidable y mágica.

Y para vivir todo esto, Los Cabos es el lugar ideal, ya que su ubicación permite realizar múltiples actividades y apreciar paisajes completamente distintos sin perder mucho tiempo. Gracias a esto, se ha consolidado como una de las ciudades más conocidas —y buscadas— para vacacionar.

Sin embargo, pese a su fama, Los Cabos conserva aún muchos lugares increíbles no tan conocidos, donde la montaña y el mar se vuelven uno mismo para ofrecer un espectáculo visual tan maravilloso que no querrás dejar ese sitio nunca.

Si quieres darte una escapada y vacacionar en un lugar diferente y hermoso, aquí te compartimos una de las playas más especiales de Baja California Sur —y también una de las menos conocidas.

¿Dónde está Playa Las Viudas?

La Playa Las Viudas se encuentra principalmente en Cabo San Lucas, Baja California Sur, como una playa tranquila y rocosa ubicada en el Corredor turístico. Es perfecta para relajarse, contemplar el mar y observar la vida marina que se asoma entre las rocas, aunque no siempre se recomienda para nadar debido al oleaje fuerte, ya que forma pequeñas albercas naturales dependiendo de la temporada.

Su atmósfera silenciosa, su arena clara y su paisaje rústico la convierten en un sitio perfecto para quienes buscan algo más íntimo y natural , lejos de las playas saturas que reciben cientos de visitantes cada día.

Un lugar ideal para avistar vida marina

Durante ciertos meses del año, Playa Las Viudas se transforma en un escenario privilegiado para observar ballenas y otras especies que cruzan la zona. Además, su amplitud permite disfrutar caminatas largas mientras el sonido del mar acompaña cada paso. Es un espacio perfecto para respirar aire fresco, desconectarte por completo y pasar un día contemplando la naturaleza en calma.

¿Cómo llegar y qué necesitas?

Aunque se encuentra dentro del Corredor Turístico de Cabo San Lucas, el acceso es un tanto aislado. S e llega por un camino de terracería, entrando por el km 11.5, y avanzando aproximadamente 700 metros hacia el océano.

Por esta razón, es importante que consideres l levar tus propios alimentos, bebidas y todo lo necesario para pasar el día, ya que no hay comercios cercanos ni servicios turísticos desarrollados.

Playa Las Viudas es uno de esos tesoros naturales que aún conservan la esencia original de Los Cabos con paisajes increíbles, silencio, vida marina y una tranquilidad que difícilmente podrás encontrar en otros lugares más concurridos. Si buscas una experiencia distinta, auténtica y rodeada de belleza natural, esta playa es el lugar perfecto para desconectarte y disfrutar de uno de los rincones más especiales de Baja California Sur.

