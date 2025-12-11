¿Cuál es el mejor queso para hacer pizza y cómo se hace en casa?

Uno de los platillos más queridos en todo el mundo es la pizza, una delicia que puede disfrutarse tanto en restaurantes como en casa. Con tantas recetas y estilos, puede ser difícil saber por dónde empezar a prepararla.Hoy te contamos cuál es el mejor queso para hacer una pizza perfecta y te compartimos una receta paso a paso para cocinarla desde cero.El mundo de los quesos es vasto y muy variado, y la forma en que interactúan y se combinan con la comida lo es aún más. No es de extrañar que no sepas exactamente cuál usar para determinadas preparaciones. ¡Pero nosotros podemos ayudarte!Si estás pensando en hacer tu platillo favorito en casa, pero todavía no sabes con qué queso se prepara la pizza, aquí te dejamos la respuesta.De acuerdo con el blog especializado de cocina, King Arthur Baking, el queso mozzarella es el favorito de muchos para hacer pizzas. Sin embargo, no es el único, pues también puedes usar: Provolone Fontina Muenster Cheddar Gouda ahumado Parmesano ¡Incluso puedes mezclar varios! Como sucede con muchas otras preparaciones, los ingredientes que escojas dependen del resultado que busques.Claro que los clásicos son favoritos por una buena razón y no se pueden hacer a un lado. Si es tu primera vez haciendo pizza casera, aquí te dejamos el paso a paso para hacer queso mozzarella y darle un toque mega especial a tu pizza.Queso mozzarella casero de Justine Dorion (Justine Snacks) - 45 minutos (8 porciones) IngredientesTG