¿Dónde puedo comprar huauzontle para cocinarlo?

El huauzontle es un quelite mexicano, emparentado con el amaranto, que desde tiempos ancestrales ha formado parte de la alimentación tradicional por su gran valor nutritivo. Este vegetal aporta proteínas, fibra y una amplia variedad de vitaminas y minerales que favorecen el buen funcionamiento del organismo.

Diversas fuentes, como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, destacan que el huauzontle contiene calcio, hierro, fósforo y vitaminas A, C, E y del complejo B. Además, investigaciones difundidas en la revista Acta Botánica Mexicana señalan que posee flavonoides y compuestos fenólicos con efecto antioxidante y antiinflamatorio, los cuales pueden fortalecen el sistema inmunológico y contribuir en la prevención de enfermedades crónicas.

También la organización El Poder del Consumidor resalta que, gracias a su contenido de hierro, puede apoyar en casos de anemia, disminuir la fatiga y mejorar la concentración. Su aporte de proteínas de buena calidad, combinado con fibra, favorece la digestión y ayuda a mantener niveles saludables de colesterol cuando se integra en una dieta equilibrada.

¿Dónde comprar huauzontle?

Si quieres conseguir huauzontle fresco, la mejor opción es acudir a:

Tianguis tradicionales de tu colonia o municipio.

Mercados municipales o centrales de abasto, donde suele encontrarse más fresco y a mejor precio.

Productores locales o puestos de verduras de temporada.

Su temporada principal va de marzo a septiembre, meses en los que es más fácil hallarlo en abundancia y a precios accesibles. El costo promedio por manojo suele oscilar entre 20 y 30 pesos, aunque puede variar según la región y la disponibilidad.

Al comprarlo, procura elegir manojos de color verde intenso, sin hojas amarillentas ni tallos secos, ya que esto indica mayor frescura.

¿Cómo consumirlo?

El huauzontle es muy versátil en la cocina mexicana. Algunas preparaciones populares incluyen:

Tortitas capeadas en salsa roja o verde.

Guisado con carne de res, jitomate y chile.

Sopa de bolitas con queso.

Caldo con tomate y chile pasilla.

Soufflé con queso manchego y huevo.

Incorporarlo a tu alimentación habitual no solo diversifica tus platillos, sino que también permite aprovechar sus múltiples nutrientes y propiedades, convirtiéndolo en un ingrediente saludable y accesible para toda la familia.

Con información de SUN

AO

