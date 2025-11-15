Una Ram 1200 para cada perfil

Enfocados en contar con el catálogo más amplio de pickups y vans en el mercado mexicano, Ram actualiza la gama de su 1200, la más popular de sus camionetas en nuestro país.

A primera vista, los cambios simplemente no son visibles, dado que la marca se enfocó en mejorar el desempeño y la eficiencia de la pick-up, descartando el 2.4 L turbo por un 2.0 L también turbocargado, más eficiente y con mejor desempeño, generando 217 HP y 288 libras-pie de torque, disponible con transmisión manual de 6 o una nueva automática de 8, que promete mejores consumos.

El resto de la camioneta se mantiene básicamente intacto, con los rasgos heredados de la Peugeot Landtrek adaptados para la marca estadounidense conocida por sus camionetas. Eso sí, el tema de seguridad también mejora, con la disponibilidad de hasta 6 bolsas de aire y ADAS, en función de la versión, acoplando sistema de frenos de disco en las cuatro ruedas para mejorar su funcionamiento en todas las variantes.

La Ram 1200 2026 mantiene su robusta presencia exterior, con una identidad visual heredada de la Landtrek y adaptada al ADN de la marca estadounidense. ESPECIAL

Sin embargo, parte de las novedades también tiene que ver con la introducción de una nueva versión con carrocería chasis cabina, que podrá adaptarse a cualquier negocio o actividad comercial con mayor facilidad, mejorando la versatilidad. De esta manera, la Ram 1200 se ofrece con carrocerías de chasis cabina, cabina sencilla y doble cabina.

Ahora bien, siguiendo con ese objetivo de cubrir básicamente cualquier perfil de cliente, Ram también introdujo la variante Bighorn con tracción 4x4, para complementar la oferta y ofrecer una mejor diferenciación entre los modelos que son completamente utilitarios, los de doble propósito y los que son más recreativos.

Durante un primer contacto, la sensación transmitida por el nuevo motor no se diferencia mucho del anterior, manteniendo ese gran empuje, sobre todo con la caja manual de 6 cambios que equipaba la unidad de pruebas, ya que permite controlar de mejor manera cualquier retraso de turbo. La marcha es “brincona”, como cualquier camioneta de enfoque comercial, pero presume una mejorada capacidad de carga de hasta 1,315 kg.

Los precios de Ram 1200 en México abarcan un espectro que va desde los 449 mil 900 pesos por la nueva versión Chasis, pasando por los 499 mil 900 pesos por la Bighorn con tracción 4x4 y llegando hasta los 698 mil 900 pesos por la tope de gama Laramie.