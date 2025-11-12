Decoraciones y colores en tendencia para esta Navidad 2025

La Navidad es una de las mejores épocas del año para sacar a relucir la creatividad con las tradicionales decoraciones y los brillantes colores que despiertan el espíritu navideño. Si bien la vibra tradicional no está mal, existen nuevas ideas en tendencia que te invitamos a probar para esta Navidad 2025; a continuación te revelamos cuáles son.

Existen nuevas ideas de decoraciones en tendencia para esta Navidad 2025. UNSPLASH / D. RODONIOV

Colores en tendencia para la Navidad 2025

¡Manos a la obra y a decorar! Antes de compartirte algunas ideas, te contamos cuáles son los colores en tendencia para este cierre de año. Pueden acompañar las decoraciones de tu hogar y hacerlo lucir como de cuento de hadas. Entre los tonos que destacan para esta Navidad 2025 están:

Tonalidad cereza

Perlados, tornasol o plata

Cacao, canela y ámbar

Entre los colores que destacan para esta Navidad 2025 están los tonos cereza. UNSPLASH / T. CUENCA

Ideas de decoraciones navideñas

Ahora que ya conoces los colores, puedes comenzar con tu decoración. Con estas ideas y dejándote llevar por tu espíritu navideño, inicia la transformación de tu hogar. Recuerda que la creatividad no tiene límites: atrévete a probar nuevas maneras de decorar y juega con los colores y texturas de cada elemento.

Te puede interesar: Hábitos para que tu perro viva más años

Paisajes árticos

Para este año se espera que la Navidad luzca con una estética serena y elegante, con luces y adornos brillantes, cristalería esmeralda y telas satinadas.

Este año se espera que la Navidad luzca con una estética serena y elegante. UNSPLASH / A. AUSTVIKA

Decoración coquette

Una tendencia que resuena actualmente es la coquette, una estética que demuestra que la feminidad puede lucirse en cualquier momento y de distintas maneras. En este estilo, el color rosa es clave. Algunas ideas para esta decoración son los moños de satén, las perlas y los materiales suaves como el terciopelo.

Una tendencia que resuena actualmente para esta Navidad es la coquette. UNSPLASH / U. YANESI

No esperes a diciembre para comenzar a decorar tu hogar. Se recomienda que antes de hacer tus compras realices un presupuesto para no excederlo; además, compara en diferentes tiendas para elegir la decoración perfecta para ti. Otra idea divertida es decorar tu hogar junto con tu familia y compartir un momento único y especial.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS