BYD trae a México el Atto 8, un SUV híbrido enchufable tope de gama de la marca, ya con su precio definido de un millón 199 mil 800 pesos. La marca china reporta más de 100 mil unidades comercializadas desde su llegada a México en 2023, con 11 vehículos dentro del catálogo.

En México, el segmento de autos híbridos enchufables se ha consolidado como una categoría emergente y es clave para las marcas en el posicionamiento de sus nuevos productos. Con el Atto 8, un SUV PHEV que es capaz de lograr más de 1,000 kilómetros de autonomía e integra más de 400 caballos de fuerza, su posicionamiento se refuerza aún más.

Atto 8 es un SUV, digamos, mediano. Sus dimensiones son de un poco más de 5 metros de largo y al exterior cuenta con faros de iluminación LED y forma de ojos rasgados, acorde con el último lenguaje de diseño de la marca. Tiene entradas y salidas de aire aerodinámicas, techo panorámico y rines de hasta 21 pulgadas en color oscuro.

Al interior el Atto 8 cuenta con tres filas de asientos, así que su espacio es para siete pasajeros. Integra una calidad de materiales sólida y con diversos compartimentos para poner objetos. La primera y segunda fila cuenta con tecnología de masaje en asientos.

Respecto a tecnologías, cuenta con cuadro de instrumentos digital y pantalla táctil central de 15.6 pulgadas, que como es común en la marca, se puede hacer vertical.

Entre otras tecnologías al interior, lleva Head-Up Display, compatibilidad con BYD App, Apple CarPlay y Android Auto, puerto de carga inalámbrica de 50 watts para teléfono e iluminación ambiental personalizable con hasta 128 colores.

En el tema de seguridad, se cuenta con estructura de carrocería de alta resistencia, 11 bolsas de aire, cámaras panorámicas, sensores, detector de señales de tránsito así como diferentes ADAS.

Para el tema de practicidad en los viajes, Atto 8 integra una estación de energía VTOL, para poder conectar diferentes dispositivos electrónicos.

Atto 8 cuenta con un motor 4 cilindros turbo de 1.5 litros, que con el sistema híbrido, logra un total de 480 caballos de fuerza, aceleración de 0 a 100 km/h en 4.9 segundos, además de autonomía en el modo eléctrico es de 152 kilómetros.

Su suspensión es inteligente y adaptativa, que se puede controlar desde la pantalla. La autonomía combinada NEDC es de 1,030 kilómetros y también lleva tracción integral. Hay un total de seis modos de manejo.

Este SUV híbrido enchufable de BYD se puede elegir en cuatro colores: Ink Cyan, Snow White, Galaxy Grey y Obsidian Black. Cuenta con dos años de mantenimiento incluidos.