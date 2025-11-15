Una tarde, en compañía de mis hijos y el buen Trigo, discutíamos sobre cuáles son los mejores tacos de lengua en la ciudad. En esta Guadalajara donde tenemos de dónde escoger y donde hay para todos los gustos. Yo, con un montón de sugerencias de ustedes, voy averiguando poco a poco y anoto en una lista los lugares que más sobresalen en comentarios tanto en redes sociales como en recomendaciones.

Así pues, les comenté que había unos que traía en la lista, Tacos Carlos, y que los invitaba. Llegamos puntuales a las 7:00 pm, y Google Maps me decía que estaba ya en el lugar. Pero es que el local tiene por la mañana tacos de barbacoa de otro negocio y así está rotulado, por eso pensábamos que era otro negocio, pero ahí mero es.

Carlos inició labores en el 2003, con un puesto de metal fuera de su local. Con un jacuzzi donde tienen cociendo (más bien ablandando, porque ya está cocida) carne de res que hacen estilo suadero, y a la que hace algún tiempo añadieron a su menú lengua cocinada de igual manera.

Ya había gente esperando que iniciaran labores, pero nos tocó mesa. Se sabe bien que si es de metal y está patrocinada por una refresquera, seguro son buenos tacos, por lo que todo empezaba a cuadrar.

En mesa, cuatro recipientes: una salsa cruda de tomate, una de chile de árbol con picor medio, rábanos y otro con cebolla para matarte solo. Tienen una tercera salsa para kamikazes, de alto picor pero muy sabrosa. Para iniciar, y realmente a lo que fui, pedí un par de tacos de lengua, ($50); los elaboran con tortilla mediana, tirando a chica. Mismas que pasan por el caldo del jacuzzi donde se están cociendo las proteínas a manera de sancocho y le ponen copia, añaden una buena rebanada, que como están los tiempos diría que generosa, y el jardín de tu gusto. En boca se siente una carne muy jugosa, con sabor profundo y con personalidad. Entraron directo al top 3 de mis favoritos. Con una palabra los describo: excelsos. Le puse salsa de picor medio y, claro, sus gotas de limón pa’ amarrar.

Seguí con unos tacos de suadero, ($16); ellos los llaman de res. Pero es que esta proteína es diezmillo, suadero y pecho de res que se cocinan primero en agua hasta que esta se evapora y suelta su grasa y se cocen/doran, dejando ese sabor suaderero que tanto gusta. Estos tacos son los que los pusieron en el mapa. Y sí, debo decir que tienen gran sabor; de la misma manera tienen sus tortillas sancochaditas y no se escatima en llenarlas de carne bien picada, y que tiene una vista más bien como de pequeños bastones.

Para rematar, sabiendo que el mecate ya se había ido, dejé ir la cubeta, pues pedí un par de quesadillas doradas con carne, ($26); son la misma experiencia pero tronadora, lo mejor de dos mundos. Así pues, rodando nos regresamos a casa a dormir sin sobresalto alguno. Larga vida a Tacos Carlos.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 5

Lugar 4

Servicio 4.5

Tacos Carlos

Domicilio: Calle Fresno 1968, Colonia Del Fresno, Guadalajara, Jalisco

Horario: Jueves a martes de 6:30 pm a 11:00 pm

IG: @tacos.carlos.gdl

Teléfono: 3321377413

