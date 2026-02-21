¿Temblores en el cuerpo? En estos casos son peligrosos

El estrés, afectaciones neurológicas y fisiológicas, son causas asociadas a los temblores de cara y cuero .

El doctor Francisco Javier Jiménez Gil destacó que los temblores en cara y cuerpo pueden llegar a incapacitar al paciente de no tratarse oportuna y adecuadamente , por lo que ante la presencia de los mismos debe consultarse al médico antes de que se tornen incapacitantes.

"El temblor es un signo y síntoma porque el paciente lo percibe, puede ser indicio de algunas afectaciones ya sean neurológicas o fisiológicas incluyendo desórdenes de tipo hormonal", indicó el especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS).

Aseguró que dentro del área neurológica los temblores se encuentran entre los primeros motivos de consulta .

¿Qué causa el temblor?

Entre las enfermedades neurológicas más asociadas a estos se encuentran el mal de Parkinson, afecciones en la estructura espino-cerebelosa, tumores, infartos cerebrales, o algunas patologías neurodegenerativas como la enfermedad de Wilson .

No obstante, dijo, el temblor esencial puede ser una entidad patológica con características heredo-familiares, el cual se caracteriza por manifestarse en reposo y puede darse de manera lenta pero perceptible, en estos casos puede ser un preámbulo del Parkinson.

En otros casos se presenta de forma brusca, acompañado incluso por síntomas como dolor de cabeza extremo, lo cual puede alertar sobre la posibilidad de una embolia o tumoración cerebral.

Asimismo, puede estar asociado a causas fisiológicas y a enfermedades sistémicas como el bocio tóxico originado por alteraciones tiroideas, o secundario a enfermedad celiaca .

En cuanto a causas fisiológicas, los temblores pueden ser consecuencia del estrés o fatiga o resultado de la toma prolongada de medicamentos sobre todo cuando el paciente recurre a la automedicación para tratar patologías asociadas a la mala digestión o mal funcionamiento del colon o para la reducción de peso.

¿En qué parte del cuerpo son más comunes los temblores?

Añadió que los temblores pueden localizarse en distintas partes del cuerpo o cara, lo más común es en las extremidades superiores como las manos, seguido por los pies, y en regiones como la boca, la lengua o a nivel de tórax .

Indicó que se estima que hasta un siete por ciento de la población en general padece algún trastorno del movimiento, incluyendo temblores .

En cuanto al manejo se debe establecer el diagnóstico preciso y la causa incluyendo estudios de tipo clínico como muestra de sangre, a fin de determinar si existe alguna alteración hormonal o de cortisol o incluso a nivel de glucosa.

"Se realizan estudios al paciente como tomografías o resonancia magnética, además de exploración clínica y ya con todo este conjunto de herramientas diagnósticas, se procede al tratamiento el cual se focaliza en recuperar la movilidad del paciente a niveles lo más normales posible y con ello ofrecerle una mejor calidad de vida".

