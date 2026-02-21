Lactobacilos: El escudo natural contra gripe y alergias

Cuando hablamos de bacterias es importante saber que no todas son negativas para el cuerpo humano. Existen algunas que reditúan positivamente al mantenimiento de la salud, por ejemplo, los lactobacilos.

La producción de ácido láctico impide que se reproduzcan otras bacterias que son dañinas para la salud. Muchos lactobacilos son los únicos seres vivos que no requieren hierro para vivir.

Los alimentos probióticos no son otros que alimentos comunes, excepto que dentro de ellos, contienen microorganismos vivos, como los lactobacilos . Estos microorganismos tienen un poder antibiótico para combatir ciertas dolencias como pueden ser las diarreas, alergias, gripes y hasta algunos tumores.

La función de los lactobácilos

Los lactobacillus llevan un papel fundamental en el cuerpo humano de tal forma que ellos actúan en la regeneración de la flora intestinal . Y al tomar una bebida que contenga estos lactobácilos, nos ahorramos el tener que ingerir pastillas u otro tipo de medicamentos que tienen un sabor desagradable.

¿Qué es la flora intestinal?

Denominamos flora intestinal a un conjunto de bacterias que viven en el intestino, en una relación con nosotros . La gran mayoría de estas bacterias no son dañinas para nosotros, y muchas son beneficiosas. Se calcula que tenemos en nuestro interior unas 2000 especies bacterianas diferentes, de las cuales 100 solamente pueden llegar a ser perjudiciales. Muchas especies animales dependen muy estrechamente de su flora intestinal para sobrevivir.

Por ejemplo, sin ella, las vacas no serían capaces de digerir la celulosa, ni las termitas de alimentarse de madera, ya que no son ellas mismas, sino su flora intestinal, las que son capaces de procesar este tipo de alimentos. En el ser humano, la dependencia no es tan radical, pero sí es importante. Ayudan en ocasiones a la absorción de nutrientes y forman un ecosistema complejo que se autorregula y se mantiene en equilibrio.

Cuando enfermamos y nos tienen que dar antibióticos para combatirnos las infecciones, se destruye la flora intestinal.

Utilidad de los lactobacilos

Regulación del funcionamiento intestinal : Los lactobacilos tienen la particularidad de adherirse sobre la pared intestinal impidiendo así el asentamiento de bacterias dañinas.

La diarrea aparece como consecuencia del aumento excesivo de bacterias perjudiciales y contra las que actúan los lactobacilos como protección.

Frente a algunos tipos de alergia : Se ha observado que los lactobacilos mejoran los síntomas de alergias y asmas.

Como prevención contra la gripe : El lactobacilo tiene un comprobado efecto preventivo sobre el virus de la gripe.

Refuerzo del sistema inmunológico de personas que están expuestas a altos consumos calóricos , como atletas y ciertas áreas laborales.

La más importante conclusión es la de incluir alimentos lácteos en nuestra dieta diaria. Todo el tiempo que estemos aportando sus propiedades al organismo, permanecerán sus efectos; aunque como se eliminan por vías naturales, se requiere del constante consumo de estos alimentos para asegurar sus beneficios.

