¿Tomas suplementos? Expertos en México revelan cómo hacerlo bien

Los suplementos alimenticios son un recurso usado por muchas personas para complementar su alimentación, pero no deberían tomarse de forma indiscriminada.

Para los humanos la alimentación es uno de los elementos esenciales para llevar un estilo de vida saludable, sin embargo, en la actualidad, el ritmo de vida de las personas es tan rápido que provoca que no se obtenga una nutrición adecuada, por diferentes factores.

Por lo anterior, existe un método para apoyar al cuerpo a consumir lo que le falta: los suplementos alimenticios.

Los suplementos alimenticios representan una opción saludable para complementar la alimentación que el cuerpo necesita para su funcionamiento y que en ocasiones no podemos absorber de los alimentos debido a los malos hábitos en nuestra vida diaria.

De acuerdo con Marién Garza, nutrióloga miembro del Consejo Consultor de Nutriólogos de Herbalife, los suplementos alimenticios están diseñados para apoyar al organismo para satisfacer las necesidades de nutrientes de acuerdo al estilo de vida que se lleve , estos pueden estar dirigidos para las diferentes etapas de la vida y nos ayudarán a complementar el consumo de proteínas, vitaminas y minerales que se consumen .

De igual forma, advirtió que es importante que las personas obtengan asesoría de nutriólogos expertos para que estos puedan apoyarlos en las cantidades que se deben consumir , cómo combinarlos con una sana alimentación y a buscar suplementos que estén elaborados por compañías serias, que cuenten con amplio respaldo científico y que sigan los lineamientos de las autoridades de salud.

Finalmente, debes de recordar que los suplementos alimenticios no son medicamentos ni productos para bajar de peso, por lo que si escuchas esto, tal vez deberías de pensarlo dos veces.

Ellos representan una gran opción para aquellas personas para las que su vida diaria no les permite consumir los nutrientes necesarios debido a su alimentación y que combinados con ejercicio ayudarán a la función natural del cuerpo para obtener un mayor nivel de energía, concentración y vitalidad.

Con información de SUN

OA