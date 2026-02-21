¿Qué tan bueno es el menudo como desayuno?

El menudo es uno de esos platillos que suelen acompañar a los mexicanos, tanto por esas personas a las que les encanta como por aquellas que prefieren otra cosa para el desayuno.

Según el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el menudo es el nombre que se le da a los guisos que se elaboran con la panza de res ; en el norte de México popularmente se le conoce así, en el centro es pancita y en el sur y la Península de Yucatán es llamado mondongo. En algunas regiones se le agrega chile para que el caldo adquiera un color rojizo; en otras lo cocinan blanco; y finalmente, en algunos lugares se adicionan granos de maíz, del mismo modo en que se prepara el pozole. Lo común es que en todas las zonas sea típico del desayuno.

Si bien el caldo puede parecer atractivo, la carne es la que no resulta muy apetecible, principalmente por su textura, aunque para otros es por su aroma. Sin embargo, es importante saber que se trata de una de las partes comestibles de los animales que más vitaminas y nutrientes aporta al cuerpo humano.

El portal de nutrición Healthline señala que la carne del menudo pertenece al grupo de vísceras que se encuentran en el revestimiento digestivo comestible de animales rumiantes como las vacas, los búfalos y los borregos. Estos animales de granja, que también se caracterizan por tener pezuñas que se cocinan en el menudo, cuentan con un sistema digestivo conformado por cuatro cámaras en el estómago, todas ellas aptas para el consumo humano.

En México, es común referirse a estas cuatro partes del estómago como menudo. Estas incluyen: pancita, panal, libro y cuajo. También se suelen añadir las patas al menudo.

¿Es saludable desayunar menudo?

Healthline dice que la carne de la panza de los rumiantes suele utilizarse en productos como embutidos o incluso en alimentos para mascotas. No obstante, en países como México, se consume principalmente en forma de caldo. La carne del menudo es una excelente fuente de proteínas y nutrientes esenciales como:

Vitamina B12

Selenio

Zinc

Calcio

Hierro

Gracias a su contenido, incluir al menudo en la dieta puede traer varios beneficios al organismo, entre ellos:

Apoya el crecimiento muscular

Ayuda a controlar el peso corporal

Contribuye a la producción de glóbulos rojos y previene la anemia

Favorece el desarrollo y fortalecimiento de los huesos

Disminuye el riesgo de deterioro cognitivo asociado con la edad

Acelera el proceso de cicatrización

Refuerza la respuesta del sistema inmune

Aporta proteínas de alta calidad

Además, Healthline destaca que esta carne también contiene minerales como:

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Por lo general, el menudo se vende precocido, pero requiere cocerse durante dos o tres horas adicionales antes de ser consumido. Suele prepararse con hierbas aromáticas o especias como la hierbabuena o mejorana para mejorar su sabor y contrarrestar su aroma natural, el cual no siempre resulta agradable para todos.

Los otros ingredientes que se le agregan al menudo, tales como el agua del caldo, los chiles y los condimentos para darle sabor, no aportan calorías, por lo que es buena opción consumirlo cuando apenas va empezando el día. Lo único en contra es que tiene altos niveles de sodio, por lo que debe consumirse con moderación, sobre todo, en aquellas personas que padecen hipertensión arterial.

