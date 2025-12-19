Taste Atlas coloca este chocolate de Guadalajara entre los mejores del mundo

Un chocolate elaborado en Guadalajara ha logrado posicionarse entre los mejor evaluados a nivel internacional. Se trata de Feliu Chocolate Soconusco 71%, un producto mexicano que aparece en la plataforma especializada Taste Atlas con una calificación perfecta de 5 estrellas, distinción que lo coloca entre los chocolates mejor valorados del mundo.

De acuerdo con la ficha publicada por Taste Atlas, este chocolate pertenece a la categoría de chocolates oscuros y destaca por estar elaborado con cacao de origen Soconusco, Chiapas, una región reconocida históricamente por la calidad y riqueza aromática de sus granos. El porcentaje de cacao del producto es 71%, lo que le otorga un perfil intenso, con menor dulzor y mayor protagonismo del cacao.

Taste Atlas señala que la evaluación otorgada a este chocolate forma parte de una fase experimental, en la que las calificaciones iniciales se basan en premios oficiales y reseñas de críticos gastronómicos, antes de incorporar valoraciones más amplias del público. Aun así, la puntuación de 5.0 lo sitúa en un grupo reducido de productos con reconocimiento destacado dentro de la plataforma.

ESPECIAL/TASTEATLAS

Feliu Chocolate, marca mexicana

Feliu Chocolate es una marca mexicana que apuesta por el uso de cacao de origen y por resaltar la procedencia del grano en cada una de sus tabletas. En el caso del chocolate Soconusco 71%, la etiqueta indica claramente el vínculo entre el proceso artesanal y la región cacaotera del sur del país, aunque la producción se realiza en Guadalajara.

El producto se encuentra disponible para su compra directamente con el productor, a través de su sitio web oficial, lo que refuerza su modelo de venta directa y su enfoque en la elaboración a pequeña escala.

El reconocimiento de Taste Atlas coloca a este chocolate mexicano en el radar internacional y subraya la presencia de productos elaborados en México dentro del panorama global del chocolate de alta calidad.

BB