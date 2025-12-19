Viernes, 19 de Diciembre 2025

Cómo eliminar el olor a orina de gato: Guía fácil, sencilla y tan barata como efectiva

Con un poco de paciencia y constancia puedes eliminar el mal olor y mantener tu hogar fresco

Por: El Informador

Con algunos métodos caseros sencillos es posible erradicar el problema sin gastar mucho dinero ni recurrir a productos agresivos. CANVA

Cuando un gato orina fuera de su arenero, la frustración puede alcanzar a los cuidadores más pacientes. Las manchas y el olor son persistentes, pero eliminarlos no es imposible. Con algunos remedios caseros y un poco de constancia, puedes recuperar el buen olor de tu hogar sin gastar demasiado. 

Remedios caseros para eliminar el olor a orina de gato

1. Vinagre y jabón neutro 

Mezcla una parte de vinagre con dos de agua. Lava primero la mancha con jabón y luego aplica la solución de vinagre. Déjala actuar unos diez minutos y aclara con agua limpia. Este método neutraliza el olor y desinfecta sin dañar la superficie. 

2. Alcohol 

Ideal para superficies lisas. Rocía un poco de alcohol, deja actuar y limpia con agua. En tejidos resistentes, puede aplicarse antes del lavado para desinfectar y eliminar el olor. 

3. Colutorio (enjuague bucal) 

Combina a partes iguales colutorio y agua, y aplica unas gotas sobre la mancha. Es especialmente útil para neutralizar el olor. Usa versiones transparentes en telas claras para evitar manchas. 

4. Frutas cítricas 

Las cáscaras de limón o naranja y los aceites cítricos son excelentes para disimular olores, aunque deben usarse solo en superficies no delicadas. Además, los gatos detestan este aroma, por lo que evitarán volver a ese lugar. 

5. Café molido 

Después de limpiar la zona con jabón, esparce café molido seco. Una vez que absorba el olor, cepíllalo o aspíralo. Es eficaz en materiales oscuros, ya que podría manchar los claros. 

6. Bicarbonato o levadura en polvo 

Cubre la mancha con cualquiera de estos polvos, deja que absorban la humedad y el olor, y luego retira con un cepillo. Son soluciones sencillas, económicas y muy eficaces. 

Consejos clave 

  • Actúa de inmediato: cuanto más tiempo permanezca la orina, más difícil será eliminar el olor y mayor la probabilidad de que el gato repita en el mismo sitio.
  • Evita limpiadores con amoníaco, ya que su olor se asemeja al de la orina y puede confundir al gato.
  • Prueba primero en un área discreta, especialmente si limpias telas o superficies delicadas.

Productos especializados

Si el olor persiste, existen limpiadores con enzimas que degradan biológicamente los restos de orina y eliminan por completo su rastro. Los aerosoles antibacterianos también ayudan con manchas de heces o vómitos.

Si el arenero huele mal

Un olor persistente en el arenero indica que necesita una limpieza profunda o un cambio total de arena. Límpialo al menos una vez al día y evita los desodorantes perfumados, ya que algunos aromas pueden resultar desagradables para tu gato y hacer que lo evite.

Con paciencia, productos sencillos y una rutina de limpieza constante, es posible eliminar por completo el olor a orina de gato y mantener un ambiente limpio y agradable para ambos. 

