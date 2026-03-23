En la búsqueda de mejorar la salud, aumentar la energía o cubrir posibles deficiencias nutricionales, muchas personas recurren a suplementos alimenticios sin considerar que su uso inadecuado puede traer consecuencias. El sistema nervioso, por su complejidad y sensibilidad, puede verse afectado cuando ciertos productos se consumen en exceso o sin supervisión médica.

Uno de los ejemplos más conocidos es la vitamina B6, también llamada Piridoxina. Aunque cumple funciones clave en el organismo, especialmente en el metabolismo y la función neuronal, su ingesta en cantidades elevadas durante periodos prolongados puede provocar neuropatía periférica. Este problema se manifiesta con síntomas como hormigueo, pérdida de sensibilidad o debilidad en extremidades.

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Otro caso relevante es el del ácido alfa lipoico, un antioxidante ampliamente utilizado. Si bien en ciertos contextos puede ser beneficioso, su consumo sin control podría generar efectos secundarios relacionados con el sistema nervioso, como mareos o fatiga.

También se ha observado que la vitamina B12, conocida como Cobalamina, puede ocasionar reacciones adversas en algunas personas cuando se ingiere en exceso o sin necesidad médica. Aunque generalmente es segura, su uso indiscriminado no está exento de riesgos.

Por otro lado, los suplementos de origen herbal merecen especial atención. Sustancias como el ginkgo biloba o la hierba de San Juan pueden influir en la actividad del sistema nervioso y, además, interactuar con medicamentos, lo que puede derivar en efectos como ansiedad, insomnio o cambios en el estado de ánimo.

Qué pasa con los suplementos pre-entrenamiento

A esto se suman los suplementos “pre-entrenamiento”, que suelen contener estimulantes en altas dosis. Ingredientes como la cafeína pueden sobreestimular el sistema nervioso central, provocando nerviosismo, temblores e incluso alteraciones en la frecuencia cardíaca.

Especialistas coinciden en que el uso de suplementos debe ser supervisado por profesionales de la salud, ya que cada organismo responde de manera distinta. Factores como la dosis, la duración del consumo y la combinación con otros productos pueden influir directamente en sus efectos.

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En síntesis, aunque estos productos pueden aportar beneficios en contextos específicos, su consumo sin control puede representar un riesgo, especialmente para el sistema nervioso. Informarse adecuadamente y evitar la automedicación es fundamental para prevenir complicaciones.

Con información de National Institutes of Health y European Food Safety Authority

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