Cálculos renales: Cómo afecta al organismo automedicarse con vitamina D

La vitamina D es un nutriente esencial para el organismo. Participa en la absorción del calcio, contribuye a la salud ósea y cumple funciones importantes en el sistema inmunológico. Sin embargo, su consumo sin supervisión médica puede generar efectos adversos, entre ellos la formación de cálculos renales.

En los últimos años, el interés por reforzar las defensas y mejorar el bienestar general ha llevado a muchas personas a tomar suplementos por iniciativa propia. Aunque la vitamina D puede adquirirse sin receta en farmacias y tiendas de autoservicio, no está exenta de riesgos cuando se consume en dosis elevadas o durante periodos prolongados.

¿Cómo se relaciona la vitamina D con los cálculos renales?

La vitamina D favorece la absorción de calcio en el intestino. Cuando se ingiere en exceso, puede aumentar los niveles de calcio en sangre, una condición conocida como hipercalcemia. Este exceso puede filtrarse hacia los riñones y eliminarse por la orina.

Si la concentración de calcio en la orina es alta, se incrementa la probabilidad de que se formen cristales que, con el tiempo, pueden convertirse en cálculos renales. Estas pequeñas “piedras” pueden causar dolor intenso en la zona lumbar, náuseas, vómito y dificultad para orinar.

Riesgos de la suplementación sin control

No todas las personas necesitan suplementos de vitamina D. En muchos casos, el organismo la obtiene mediante la exposición moderada al sol y a través de alimentos como pescados grasos, lácteos fortificados y huevo.

La automedicación puede llevar a:

Consumir dosis superiores a las recomendadas.

Prolongar el uso sin realizar análisis de sangre.

Combinar suplementos que también contienen calcio.

Estos factores aumentan el riesgo de complicaciones renales y otros efectos secundarios, como debilidad, deshidratación o alteraciones cardíacas en casos severos.

¿Quiénes deben tener mayor precaución?

Las personas con antecedentes de cálculos renales, enfermedades renales crónicas o trastornos del metabolismo del calcio deben evitar la suplementación sin indicación médica. También quienes ya consumen multivitamínicos o suplementos combinados.

Un análisis de sangre puede determinar si existe deficiencia real de vitamina D y orientar sobre la dosis adecuada.

La importancia del equilibrio

La vitamina D es necesaria para la salud, pero más no significa mejor. El consumo responsable y supervisado ayuda a evitar complicaciones como la formación de cálculos renales.

Antes de iniciar cualquier suplemento, lo más recomendable es consultar con un profesional de la salud para evaluar las necesidades individuales y prevenir riesgos innecesarios.

