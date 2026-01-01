Jueves, 01 de Enero 2026

"Soltar": el mejor ritual para dejar atrás el 2025 y recibir bien el Año Nuevo 2026

Debes saber que no es algo mágico en sí, sino una forma simbólica de cerrar ciclos y empezar con intención

Por: El Informador

Te compartimos un ritual para cerrar el año pasado y empezar con todo el 2026. ESPECIAL / CANVA

Si todavía no cierras el ciclo con el 2025, aquí tienes un ritual sencillo, positivo y seguro para soltar el año pasado y recibir con buena energía el Año Nuevo 2026.

Debes saber que no es algo mágico en sí, sino una forma simbólica de cerrar ciclos y empezar con intención, de acuerdo con la Inteligencia Artificial.

Ritual de cierre y bienvenida de Año Nuevo (2025 → 2026):

Lo que necesitas

  • Una hoja de papel
  • Un bolígrafo
  • Un vaso con agua
  • Un momento de calma (puede ser la noche del 31 o el 1 de enero)

Soltar el 2025:

En la hoja, escribe:

  • Cosas que te dolieron en 2025
  • Miedos, errores o situaciones que ya no quieres cargar
  • Todo lo que sientas que ya cumplió su ciclo

Cuando termines, léelo en silencio y dite:

“Agradezco lo que me enseñó el 2025 y suelto lo que ya no necesito.”

  • Luego rompe el papel en pedacitos (no lo quemes).
  •  Tíralo a la basura como símbolo de dejarlo ir.

Limpiar la energía

  • Lávate las manos con el vaso de agua y respira profundo 3 veces.
  • Imagina que te quitas el cansancio y lo viejo del año que terminó.

Recibir el 2026

En una hoja nueva (o mentalmente), piensa o escribe:

  • 3 cosas que deseas para 2026
  • 1 hábito que quieres mejorar
  • Cómo quieres sentirte este nuevo año

Di:

“Recibo el 2026 con calma, crecimiento y confianza en mí.”

Guarda esta hoja en un lugar especial.

Cierre

  • Sonríe, agradece algo bueno que tengas ahora mismo y date permiso de empezar de nuevo 

Si quieres, puedo adaptarte el ritual:

  • Más espiritual
  • Más emocional
  • Solo mental (sin escribir)
  • Para hacerlo con familia o amigos

