"Soltar": el mejor ritual para dejar atrás el 2025 y recibir bien el Año Nuevo 2026

Si todavía no cierras el ciclo con el 2025, aquí tienes un ritual sencillo, positivo y seguro para soltar el año pasado y recibir con buena energía el Año Nuevo 2026.

Debes saber que no es algo mágico en sí, sino una forma simbólica de cerrar ciclos y empezar con intención, de acuerdo con la Inteligencia Artificial.

Ritual de cierre y bienvenida de Año Nuevo (2025 → 2026):

Lo que necesitas

Una hoja de papel

Un bolígrafo

Un vaso con agua

Un momento de calma (puede ser la noche del 31 o el 1 de enero)

Soltar el 2025:

En la hoja, escribe:

Cosas que te dolieron en 2025

Miedos, errores o situaciones que ya no quieres cargar

Todo lo que sientas que ya cumplió su ciclo

Cuando termines, léelo en silencio y dite:

“Agradezco lo que me enseñó el 2025 y suelto lo que ya no necesito.”

Luego rompe el papel en pedacitos (no lo quemes).

Tíralo a la basura como símbolo de dejarlo ir.

Limpiar la energía

Lávate las manos con el vaso de agua y respira profundo 3 veces.

Imagina que te quitas el cansancio y lo viejo del año que terminó.

Recibir el 2026

En una hoja nueva (o mentalmente), piensa o escribe:

3 cosas que deseas para 2026

1 hábito que quieres mejorar

Cómo quieres sentirte este nuevo año

Di:

“Recibo el 2026 con calma, crecimiento y confianza en mí.”

Guarda esta hoja en un lugar especial.

Cierre

Sonríe, agradece algo bueno que tengas ahora mismo y date permiso de empezar de nuevo

Si quieres, puedo adaptarte el ritual:

Más espiritual

Más emocional

Solo mental (sin escribir)

Para hacerlo con familia o amigos

