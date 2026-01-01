El pueblo pintoresco de Guatemala donde puedes disfrutar de unas vacaciones en paz

Estanzuela, en Guatemala, es un poblado que fue fundado por el colonizador español Juan Navas en 1740, cuando descubrió que las tierras contaban con numerosa cantidad de pastos y agua para su ganado; Navas llamó a la región la Estancia». Ya para 1769 aparecía como una hacienda en el Valle de Santa Cecilia.

Estanzuela (diminutivo de Estancia) es un municipio del departamento de Zacapa; originalmente era una hacienda de propiedad particular.

Este tranquilo pueblo celebra su fiesta patronal en honor a su santa patrona Santa Cecilia de Roma del 20 al 23 de noviembre. El municipio cuenta con tres supermercados.

En junio de 2022 el municipio de Estanzuela, fue declarado primer pueblo pintoresco a nivel nacional.

¿Qué hacer en Estanzuela?

El turismo en Estanzuela, se centra principalmente en su Museo Paleontológico, que exhibe fósiles de megafauna como mastodontes, y en su reciente nombramiento como Pueblo Pintoresco, destacando sus casas coloridas y desarrollo local, ofreciendo una experiencia cultural e histórica única en el oriente del país, además de ser puerta a atractivos cercanos en Zacapa.

Principales Atractivos:

Museo Paleontológico y Arqueológico de Estanzuela: Exhibe huesos de animales prehistóricos (perezosos gigantes, armadillos gigantes, mastodontes) y piezas arqueológicas mayas de la región.

Pueblo Pintoresco: El municipio ha sido revitalizado con pintura y mejoras, convirtiéndose en un destino atractivo y colorido, con ingreso gratuito y abierto todos los días.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV