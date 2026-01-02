La mañana de este viernes 2 de enero de 2026, un sismo con magnitud preliminar de 6.5, cuyo epicentro se localizó en San Marcos, Guerrero, sorprendió a la población. Sin embargo, el movimiento telúrico no solo llamó la atención por su intensidad, sino porque, por primera vez, miles de teléfonos celulares emitieron una alerta antes de que el temblor fuera perceptible en la Ciudad de México y entidades cercanas.

Luego de los ensayos realizados durante 2025, el sistema de alertamiento sísmico en dispositivos móviles se activó de manera general, ofreciendo segundos cruciales para reaccionar. Este avance tecnológico permitió que el primer gran sismo del año llegara acompañado de una herramienta preventiva inédita para gran parte de la población.

En las primeras horas del día, millones de personas vieron aparecer en sus pantallas el aviso “Alerta de sismo fuerte”. La notificación fue enviada de forma simultánea gracias a la infraestructura desarrollada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, incluso antes de que se activaran las bocinas del sistema tradicional instaladas en la vía pública.

El titular de la dependencia, José Antonio Peña Merino, detalló que el mecanismo funciona a partir de un polígono geográfico, lo que permite alertar únicamente a las zonas donde el movimiento será perceptible. De acuerdo con lo explicado, estas notificaciones están diseñadas para llegar de forma automática y no pueden desactivarse, ya que su objetivo es exclusivamente preventivo. No obstante, algunos usuarios reportaron no haber recibido el aviso, por lo que es importante revisar la configuración del equipo.

Cómo verificar la alerta sísmica en iPhone

Quienes cuentan con un dispositivo iOS pueden comprobar fácilmente que las alertas estén habilitadas:

Ingresar a Configuración

Acceder a Notificaciones

Desplazarse hasta el final de la pantalla

Localizar el apartado de Alertas gubernamentales o de emergencia

Confirmar que todas las opciones estén activas

Ajustes necesarios en dispositivos Android

En el caso de teléfonos Android, como Samsung, Xiaomi o Motorola:

Abrir Ajustes o Configuración

Buscar la sección Seguridad y emergencias (en algunos modelos se encuentra dentro de Notificaciones)

Entrar a Alertas de emergencia inalámbricas

Activar el interruptor principal y verificar que las alertas de seguridad pública estén encendidas

Qué hacer si no llegó la notificación

Durante las pruebas previas, el sistema alcanzó una cobertura cercana al 98%, aunque las autoridades reconocen que pueden presentarse fallas puntuales. En caso de no haber recibido la alerta, se habilitó el número 079 para reportar incidencias y permitir la revisión técnica en la zona correspondiente.

En un país con alta actividad sísmica, la prevención sigue siendo clave. Contar con la alerta sísmica directamente en el celular representa una herramienta fundamental para actuar con mayor rapidez ante una emergencia, complementando otras medidas básicas como mantener la calma y tener preparada una mochila de seguridad.

