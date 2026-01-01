Dinos en qué mes naciste y te diremos cómo te irá en el amor en 2026

El 2026 arrancó oficialmente, y con el inicio de este nuevo ciclo, el tema amoroso vuelve a ocupar un lugar central en las expectativas de miles de personas. En este contexto, aquí te contamos qué te espera en las relaciones afectivas según tu mes de nacimiento, tomando en cuenta las energías de este año y las tendencias astrológicas.

Muchas personas se mantienen alertas para identificar señales que les den pistas sobre lo que les espera en el ámbito romántico. Aunque no existe una fórmula científica para predecir la vida amorosa, estas proyecciones sirven como una guía divertida para mirar el futuro con optimismo (o, en algunos casos, con precaución).

¿Cómo te irá en el amor en 2026 según tu mes de nacimiento?

Enero y febrero

Para quienes cumplen años en el primer bimestre del año, el 2026 será un periodo para soltar vínculos que ya no les benefician y depurarse emocionalmente. Este ciclo invita a priorizar el amor propio y el autocuidado.

Iniciar nuevas relaciones en estos meses puede ser positivo, siempre y cuando estas tengan sus bases en la honestidad y el respeto mutuo. Sin embargo, muchos preferirán autodefinirse antes de asumir un compromiso serio.

Marzo y abril

Los nacidos durante estos meses tendrán que sacar del cajón de "cosas olvidadas" sentimientos que pensaban resueltos, especialmente por la posibilidad de que viejos amores reaparezcan. El año estará marcado por momentos de pasión y reencuentros. Para quienes ya tengan pareja, este ciclo será útil para renovar la conexión y fortalecer el vínculo.

Mayo y junio

"Estabilidad" es la palabra que marcará el 2026 de las personas nacidas durante los meses de mayo y junio, puesto que este periodo será favorecedor para afianzar vínculos, además de dar pasos importantes en las relaciones de pareja, como mudanzas, mayor convivencia e incluso el matrimonio.

Julio y agosto

El nuevo año pondrá a prueba las capacidades de comunicación que los nacidos en julio y agosto pueden tener dentro de una relación. El 2026 representa para ellos un desafío, por lo que pueden surgir tensiones, no obstante, este es un proceso necesario para crecer y fortalecer vínculos.

Septiembre y octubre

Mantenerse en la zona de confort ya no será una opción. Este año estará lleno de sorpresas: la llegada de nuevas personas a tu vida podría cambiar su rumbo. Este ciclo invita a aventurarse en lo desconocido y dejarse guiar por los sentimientos.

Noviembre y diciembre

Las personas que cumplen años durante los últimos meses del año deberán tomar decisiones difíciles sobre su vida amorosa en 2026 , las cuales pueden determinar el cierre de ciclos que ya no funcionan o, en contraste, apostar por un amor en el que se tiene una gran ilusión y nuevas oportunidades.

Recuerda que estas predicciones son una guía, pero tu vida amorosa también depende de tus decisiones, de la capacidad de comunicación que tengan tu pareja y tú, e incluso de la disposición que tengas para experimentar y dejarte llevar por la pasión. Lo importante es escucharse a uno mismo y aprender de cada experiencia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

