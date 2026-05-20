A unos minutos del puerto, las comunidades rurales de Mazatlán resguardan una de las expresiones más auténticas de su identidad: la gastronomía. Entre recetas heredadas, ingredientes locales y espacios que conservan su esencia campirana, estos poblados invitan a descubrir el destino a través de sus sabores.

El Sazón de la Abuela Tina. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

La Noria

A la entrada del pueblo, junto al arco de bienvenida, El Sazón de la Abuela Tina se ha convertido en una referencia para quienes buscan cocina casera y tradicional. Bajo una gran palapa, el espacio abierto te recibe con aroma a leña y una decoración rústica de mesas de madera. Entre sus platillos, servidos en loza de barro, se recomiendan la sopa de ombligo, los pankekis, la pepena y los burros prietos.

Más adelante, frente a la plazuela principal, El Aureliano de la Noria se encuentra en una antigua finca con vista panorámica del pueblo y ofrece una propuesta de cocina campirana. En su menú sobresalen el chilorio, la machaca y el hígado así como la tradicional agua de piznate, una bebida refrescante elaborada a base de maíz de maíz, piloncillo y agua.

La experiencia se complementa en la Vinata Los Osuna, donde se puede conocer el proceso artesanal del destilado de agave, desde la cocción en hornos de piedra hasta la fermentación y destilación.

Platillos de El Mesón de los Laureanos. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

El Quelite

Reconocido como Pueblo Señorial, El Quelite mantiene una relación directa con el campo, de donde provienen gran parte de los productos lácteos de la región. Entre ellos sobresale el queso fresco por su textura suave y sabor lácteo, que acompaña numerosos platillos locales.

El Mesón de los Laureanos, fundado por la familia Lizárraga, es considerado uno de los restaurantes con mayor tradición en Sinaloa. A partir de “recetas de las abuelas” e ingredientes locales, presenta platillos como lengua en salsa ranchera, birria de borrego y carnitas de rancho que reflejan el sazón casero de la región.

También destacan las nieves de rancho y dulces regionales como la cajeta horneada, los jamoncillos, los coricos y las cocadas, que puedes disfrutar mientras recorres el pueblo.

Ostiones de El Cuchupetas. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Villa Unión

Con más de cuatro siglos de historia, Villa Unión es una de las sindicaturas con mayor relevancia histórica del municipio y hoy es reconocida por albergar uno de los restaurantes de mariscos más populares del país.

El Cuchupetas, fundado en 1987, se ha consolidado como una referente gastronómico donde los mariscos son protagonistas. El lugar da la bienvenida a sus comensales con tostadas y salsas embotelladas sobre la mesa, en un ambiente sencillo que anticipa una experiencia auténtica. Entre sus especialidades resaltan los camarones a la Cuchupetas, los callos de hacha, el pescado zarandeado y los ostiones preparados al estilo de la casa, convirtiéndolo en una parada obligada en Mazatlán.

Otra cara de Mazatlán se encuentra en la cocina que se comparte y se disfruta en cada comunidad.

Con información de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

XM