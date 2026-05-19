Colocar café en el lugar correcto de la casa ayuda a purificar, energizar el hogar y atraer el dinero con un ritual del Feng Shui

De acuerdo con el Feng Shui, colocar café en puntos estratégicos de la casa puede ayudar a “purificar” la energía, elevar el ánimo e incluso atraer prosperidad. Esta práctica, que mezcla simbolismo, aroma y hábitos cotidianos, ha ganado popularidad en redes sociales y contenidos de estilo de vida.

Dentro de la filosofía milenaria del Feng Shui, el café ha trascendido su rol como simple bebida para convertirse en un poderoso símbolo de vitalidad y energía "chi". Sin embargo, más allá de su componente espiritual, vale la pena preguntarse qué hay detrás de este tipo de rituales y qué efectos tienen realmente.

¿Cómo funciona el ritual del café en casa?

Dentro del Feng Shui, el café es visto como un elemento con conexión a la tierra y con propiedades “activadoras” por su aroma intenso.

El ritual más común incluye:

Preparar café recién molido

recién molido Encender incienso (como sándalo o salvia)

(como sándalo o salvia) Colocar una vela blanca en el centro del hogar

en el centro del hogar Recorrer los espacios con intención de “limpieza energética”

con intención de “limpieza energética” Finalizar con una afirmación positiva

También existen variantes más prácticas, como usar café hervido en atomizador como ambientador o reutilizar los posos para crear arte decorativo.

Entre el simbolismo y la experiencia sensorial

Desde una perspectiva crítica, el impacto de este ritual puede explicarse más por factores sensoriales y psicológicos que por una “energía” medible. El aroma del café, por ejemplo, está ampliamente asociado con sensaciones de confort, concentración y bienestar.

Diversos estudios en psicología ambiental han demostrado que los olores pueden influir directamente en el estado de ánimo y en la percepción de los espacios. Un ambiente que huele bien tiende a percibirse como más limpio, acogedor y seguro.

En ese sentido, utilizar café como ambientador sí puede generar una experiencia positiva, aunque no necesariamente por razones energéticas en el sentido tradicional del Feng Shui. El concepto de “purificar la energía” no tiene respaldo científico como fenómeno físico comprobable. Sin embargo, eso no significa que el ritual sea inútil.

Prácticas como encender una vela, limpiar superficies o recorrer la casa con una intención clara pueden funcionar como ejercicios de atención plena (mindfulness), ayudando a reducir el estrés y a generar una sensación de control sobre el entorno.

Además, el simple acto de ordenar, limpiar y ventilar el hogar —que suele formar parte de estos rituales— sí tiene beneficios reales en la salud física y mental.

El valor real del ritual: intención y hábitos

Más allá de creencias espirituales, el valor del ritual con café puede estar en lo que provoca sobre quien lo realiza. Convertir la limpieza o el cuidado del hogar en un momento consciente puede mejorar la relación con el espacio y fomentar hábitos positivos.

También influye el componente simbólico, es decir objetos cotidianos como una taza de café pueden representar pausa, calidez o conexión social, elementos que contribuyen al bienestar emocional.

Una práctica entre tradición y estilo de vida

El uso del café en rituales del Feng Shui refleja cómo las tradiciones antiguas se reinterpretan en contextos modernos. En muchos casos, estas prácticas funcionan más como herramientas de bienestar subjetivo que como soluciones “energéticas” en sentido literal.

Así, el ritual puede ser útil si se entiende como una forma de crear ambientes agradables, establecer intenciones personales y promover hábitos saludables en casa. La clave está en no atribuirle propiedades mágicas absolutas, sino reconocer que su efecto depende, en gran medida, de factores psicológicos, sensoriales y del entorno.

TG