Conoce los ingredientes de la famosa sopa instantánea que fue retirada del mercado

La marca Fly By Jing retiró del mercado algunos lotes de sus Creamy Sesame Noodles tras detectarse un posible riesgo de contaminación cruzada con cacahuate , un alérgeno capaz de provocar reacciones graves.

La advertencia fue emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos, que pidió a los consumidores revisar cuidadosamente los productos adquiridos entre febrero y mayo de 2026 y evitar su consumo en caso de coincidir con los lotes señalados.

Aunque el producto no declara cacahuate entre sus ingredientes, el problema surgió por el uso de equipos compartidos durante su fabricación, lo que pudo dejar rastros mínimos del alérgeno en algunos paquetes.

Los ingredientes: una receta aparentemente segura

En papel, los ingredientes de estos fideos no representan un riesgo directo para personas sin alergias específicas.

La base del producto incluye:

Fideos : harina de trigo, agua y sal

: harina de trigo, agua y sal Salsa de sésamo : pasta de sésamo, aceite de soja, chile, cebolla verde, especias y aceite de sésamo

: pasta de sésamo, aceite de soja, chile, cebolla verde, especias y aceite de sésamo Salsa de soja sazonada : agua, soja, trigo, azúcar, extracto de levadura y sal

: agua, soja, trigo, azúcar, extracto de levadura y sal Condimentos: cebollino seco y semillas de sésamo tostadas

El producto contiene alérgenos comunes como trigo, soja y sésamo, correctamente declarados en su etiqueta. Sin embargo, el caso pone sobre la mesa un problema más complejo y menos hablado, los riesgos invisibles en la cadena de producción.

Contaminación cruzada: el riesgo que no siempre se ve

El incidente no se debe a un ingrediente oculto, sino a un fallo en el proceso industrial. Según explicó la empresa, un fabricante externo utilizó maquinaria donde previamente se procesaban productos con cacahuate.

Este fenómeno, conocido como contaminación cruzada, ocurre cuando pequeñas trazas de un alérgeno pasan de un alimento a otro. Aunque la cantidad pueda ser mínima, para personas con alergias severas puede ser suficiente para desencadenar una reacción grave. Instituciones médicas y organismos como la FDA advierten que este tipo de exposiciones puede provocar desde urticaria e inflamación hasta dificultad respiratoria o, en casos extremos, anafilaxia.

Entre lo saludable y lo industrial

El caso también contrasta con la imagen del producto ya que Los fideos de Fly By Jing se promocionaban como una opción moderna, veganos, no transgénicos, con 12 gramos de proteína y elaborados con un proceso de fermentación de 48 horas que prometía mejorar textura y sabor.

Este tipo de productos suele percibirse como una alternativa “más limpia” frente a otras sopas instantáneas. Sin embargo, especialistas en seguridad alimentaria recuerdan que el riesgo no siempre está en la receta, sino en la producción a gran escala.

Incluso alimentos con ingredientes simples pueden presentar problemas si no se controla adecuadamente el manejo de alérgenos en fábricas y cadenas de distribución.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Las autoridades sanitarias recomiendan no consumir los productos incluidos en el retiro, especialmente si se tiene alergia al cacahuate.

También se aconseja:

Revisar los códigos UPC y fechas de caducidad en el empaque

No regalar ni desechar sin control los productos afectados

Devolverlos al punto de venta para solicitar un reembolso

Buscar atención médica inmediata ante cualquier síntoma

El caso refuerza la importancia de leer etiquetas, pero también de entender que no todos los riesgos están visibles en ellas.

TG