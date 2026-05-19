Un pueblo español ubicado en Arenillas en la provincia de Soria, en Castilla y León, está en la búsqueda de familias que estén dispuestas a mudarse a la comunidad, con el objetivo de revitalizarla.

Vivienda gratuita y totalmente rehabilitada, trabajo garantizado y una locación entre las montañas de España son los beneficios que se ofrecen a cambio, con la promesa de despertar cada día con hermosos paisajes montañosos además de las facilidades mencionadas.

¿Cómo es el pueblo entre las montañas?

La comunidad de Arenillas cuenta con alrededor de 40 habitantes, un problema que se ha incrementado con el pasar del tiempo debido a la despoblación. Es por esto que el ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas buscan personas que quieran mudarse y así mantener su actividad anual.

Su objetivo es atraer familias con residencia definitiva, de preferencia con niños, para eventualmente repoblar la localidad.

Estas son las facilidades que se ofrecen

Además de un hogar completamente gratuito, destaca la oportunidad de vivir en un entorno natural, para aquellas familias que buscan vivir en tranquilidad, lejos de las ruidosas y sobrepobladas ciudades.

Estos son los beneficios ofrecidos:

Trabajo estable como albañil: Con la finalidad de restaurar el pueblo, se buscan personas para dar mantenimiento a edificios. Este empleo será completamente permanente y promete generar ingresos seguros a los trabajadores.

Con la finalidad de restaurar el pueblo, se buscan personas para dar mantenimiento a edificios. Este empleo será completamente permanente y promete generar ingresos seguros a los trabajadores. Gestión de centro social: Esta es una excelente oportunidad para para incorporarse a la población al participar y organizar en actividades culturales. Asimismo, se ofrece un complemento monetario adicional al trabajo de albañil.

Esta es una excelente oportunidad para para incorporarse a la población al participar y organizar en actividades culturales. Asimismo, se ofrece un complemento monetario adicional al trabajo de albañil. Transporte escolar gratuito: Los niños podrán asistir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, con un traslado sin costo.

¿Cuáles son los requisitos de postulación?

Como ya se mencionó, la convocatoria está abierta a familias, dejando de lado a personas solas y turistas. El objetivo es encontrar personas que se queden permanentemente en el pueblo.

Cientos de familias de múltiples lugares alrededor del mundo ya se han postulado, lo que deja ver el interés de esta propuesta tan atractiva.

Estos son los pasos para postularse:

Ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Arenillas por medio de su página web, su teléfono oficial o por correo electrónico. Los datos se encuentran en el sitio municipal del poblado.

Enviar una solicitud detallada con la información familiar y experiencia laboral en albañilería.

Finalmente, el ayuntamiento se encargará de analizar las postulaciones y tomar la decisión de cuál será la familia ideal para integrarse a la comunidad rural.

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