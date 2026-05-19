Un pueblo español ubicado en Arenillas en la provincia de Soria, en Castilla y León, está en la búsqueda de familias que estén dispuestas a mudarse a la comunidad, con el objetivo de revitalizarla.Vivienda gratuita y totalmente rehabilitada, trabajo garantizado y una locación entre las montañas de España son los beneficios que se ofrecen a cambio, con la promesa de despertar cada día con hermosos paisajes montañosos además de las facilidades mencionadas.La comunidad de Arenillas cuenta con alrededor de 40 habitantes, un problema que se ha incrementado con el pasar del tiempo debido a la despoblación. Es por esto que el ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas buscan personas que quieran mudarse y así mantener su actividad anual.Su objetivo es atraer familias con residencia definitiva, de preferencia con niños, para eventualmente repoblar la localidad.Además de un hogar completamente gratuito, destaca la oportunidad de vivir en un entorno natural, para aquellas familias que buscan vivir en tranquilidad, lejos de las ruidosas y sobrepobladas ciudades.Estos son los beneficios ofrecidos:Como ya se mencionó, la convocatoria está abierta a familias, dejando de lado a personas solas y turistas. El objetivo es encontrar personas que se queden permanentemente en el pueblo.Cientos de familias de múltiples lugares alrededor del mundo ya se han postulado, lo que deja ver el interés de esta propuesta tan atractiva.Estos son los pasos para postularse:Finalmente, el ayuntamiento se encargará de analizar las postulaciones y tomar la decisión de cuál será la familia ideal para integrarse a la comunidad rural.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL