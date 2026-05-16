Si te gusta viajar o la cultura del vino, en Chihuahua se realizará la sexta edición del Vino Fest Chihuahua Capital. Conoce un poco más sobre este festival, ideal para disfrutar con la pareja o los amigos.

Los días 29 y 30 de mayo, la ciudad de Chihuahua se convertirá en el epicentro de la cultura enológica del norte del país con la celebración de la 6ª Edición del Vino Fest Chihuahua Capital.

6ª Edición del Vino Fest Chihuahua Capital. ESPECIAL/FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ¡AH CHIHUAHUA!.

El Club Deportivo Altozano Chihuahua será la sede oficial encargada de recibir a los apasionados del vino. La velada estará coordinada por la destacada sommelier y promotora cultural Brenda Baltierra.

El festival se llevará a cabo en un horario de 15:00 a 23:00 horas y ofrecerá a los asistentes una experiencia premium enfocada en expandir los horizontes del paladar y propiciar el conocimiento del vino en la región chihuahuense.

6ª Edición del Vino Fest Chihuahua Capital. ESPECIAL/FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ¡AH CHIHUAHUA!.

Para esta sexta edición, se ha diseñado una cuidada selección que incluye la degustación de más de 100 etiquetas de vino.

La oferta abarcará desde joyas de la producción vitivinícola regional y nacional hasta prestigiadas botellas de carácter internacional provenientes de países como Francia, España e Italia.

6ª Edición del Vino Fest Chihuahua Capital. ESPECIAL/FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ¡AH CHIHUAHUA!.

"Este evento tiene la finalidad de comunicar, practicar y, sobre todo, difundir lo que es la cultura del vino en Chihuahua como estado productor emergente", afirmó la sommelier Brenda Baltierra. "Nos hemos dado a la tarea de reunir etiquetas de múltiples latitudes para ofrecer un panorama completo que despierte el orgullo por lo local y la curiosidad por el mundo".

Actividades destacadas del festival:

Catas Dirigidas: Sesiones educativas para entrenar el paladar, aptas tanto para principiantes como para consumidores avanzados.

Degustación Masiva: Acceso directo a una oferta de más de 100 alternativas de vino en un entorno elegante y campestre .

. Música en vivo: Presentaciones musicales y DJ's en directo que ambientarán los atardeceres durante ambas jornadas.

Presentaciones musicales y DJ's en directo que ambientarán los atardeceres durante ambas jornadas. Propuesta gastronómica: Opciones de maridaje con cocina de alto nivel para complementar la experiencia sensorial.

6ª Edición del Vino Fest Chihuahua Capital. ESPECIAL/FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ¡AH CHIHUAHUA!.

Las entradas y fases de preventa ya se encuentran disponibles a través de los canales digitales del festival. El acceso general incluye la copa conmemorativa del evento.

Para conocer más detalles sobre los expositores y adquirir boletos, puede visitar el perfil oficial de Vino Fest Chihuahua en Facebook o consultar las actualizaciones de la organizadora en la página de Brenda Baltierra Sommelier.

Reserva este increíble evento para conectar con entusiastas del vino, deleitarte junto con tu pareja y amigos en este evento que promete mucho en un solo lugar.

Con información de Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Chihuahua ¡ah Chihuahua!.

XM