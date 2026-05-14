La planta lengua de suegra, también conocida como sansevieria, se ha convertido en una de las especies más populares dentro de los hogares gracias a su resistencia y facilidad de cuidado , sin embargo, más allá de su valor decorativo, especialistas en feng shui aseguran que esta planta puede influir en la energía del hogar y atraer distintos beneficios espirituales y emocionales dependiendo del lugar donde se coloque.

De acuerdo con esta filosofía oriental, cada planta tiene un propósito energético y la sansevieria destaca por ser considerada un símbolo de protección, abundancia y equilibrio. Sus hojas verticales y puntiagudas no solo ayudan a decorar espacios, también representan una barrera contra las energías negativas y las malas influencias dentro del hogar.

Además, una de las principales características atribuidas a esta planta es su capacidad para purificar el aire, ya que sus hojas absorben toxinas presentes en el ambiente.

En el feng shui, esta propiedad se relaciona con la limpieza energética y la atracción de prosperidad y buena fortuna.

Beneficios espirituales de la lengua de suegra

Entre los beneficios espirituales que se le atribuyen a la lengua de suegra destacan:

Protección contra energías densas o negativas.

Atracción de abundancia y prosperidad.

Fortalecimiento de la estabilidad y la armonía en el hogar.

Función de amuleto de buena suerte.

Bloqueo del llamado “mal de ojo”.

Impulso a procesos de crecimiento personal y espiritual, especialmente cuando la planta florece.

Lee también: Por qué se usa el vinagre con bicarbonato de sodio para las canas

Expertos en feng shui señalan que la ubicación de la sansevieria es clave para potenciar sus propiedades. Por ello, recomiendan colocarla en entradas, pasillos, esquinas o zonas de constante movimiento dentro de la casa, ya que estos espacios favorecen el flujo energético.

En contraste, se aconseja evitar lugares como el comedor, el baño o la oficina, debido a que podrían alterar el equilibrio energético que esta planta busca aportar al entorno.

Actualmente, la lengua de suegra continúa siendo una de las plantas favoritas para interiores, no solo por su apariencia elegante y minimalista, sino también por el simbolismo espiritual que muchas personas le atribuyen dentro del hogar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA