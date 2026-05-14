Entre aromas, cantos ancestrales y el sonido del océano, Colima se consolida como un destino emergente de wellness y turismo espiritual en México con una experiencia que conecta cuerpo, mente y alma.

Del 22 al 24 de mayo, en el Centro Ceremonial de Nahualapan, ubicado en Playa El Paraíso, municipio de Armería, Colima, celebrará una nueva edición del tradicional Festival de Nahualapan, un encuentro que reúne medicina ancestral, rituales prehispánicos y experiencias holísticas frente al mar.

Playa Paraíso, Armeria. ESPECIAL/SUBSECTUR COLIMA.

Actualmente, cada vez más viajeros buscan destinos enfocados en el bienestar, la sanación emocional y la conexión con la naturaleza, por ello este rincón colimense es un imperdible para quienes desean desconectarse del estrés cotidiano y vivir experiencias transformadoras.

Durante tres días, visitantes provenientes de diversos estados de la república y de otros países, se darán cita en Playa El Paraíso para participar en ceremonias ancestrales, temazcales, limpias energéticas, danzas prehispánicas, terapias holísticas, medicina herbolaria, cantos ceremoniales y talleres espirituales.

"Festival de Nahualapan" en Playa Paraíso, Armeria. ESPECIAL/FACEBOOK VIVE PLAYA PARAISO.

Más que un festival, se trata de una vivencia inmersiva donde todo el entorno también forma parte del ritual: la brisa, el sonido de las olas y los atardeceres del Pacífico. El bello municipio de Armeria, ha logrado posicionarse como uno de los destinos más genuinos de wellness, gracias a la preservación de sus tradiciones ancestrales y al profundo respeto de sus habitantes por la medicina herbolaria y la conexión espiritual con la naturaleza. Aquí, el temazcal deja de ser solamente un baño de vapor para convertirse en un acto de introspección, renovación y sanación.

Además de las actividades ceremoniales, el festival contará con un tianguis artesanal y espacios dedicados al bienestar, impulsando también el turismo comunitario y la economía local de Colima, ya que genera movimiento económico para productores, terapeutas, artesanos y familias de la región.

Con una propuesta que incluye bienestar, tradición y naturaleza, el Festival de Nahualapan 2026 reafirma el potencial de Colima como un destino ideal para el turismo wellness en México. Ya sea para participar en un temazcal, conocer prácticas ancestrales o simplemente desconectarse unos días frente al mar, este encuentro ofrece una experiencia muy local y conectada con las raíces de la región.

Con información de la Secretaría de Turismo de Colima.

XM