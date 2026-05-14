Este 14 de mayo, Mazatlán celebra 495 años de historia frente al mar. Casi cinco siglos de relatos marcados por navegantes, comerciantes, música, tradición y cultura que hoy dan vida a uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México.

Su historia comenzó en 1531, apenas una década después de la caída de Tenochtitlan, cuando exploradores españoles enviados por Nuño Beltrán de Guzmán arribaron a este territorio que hoy es una de las ciudades más antiguas del Pacífico mexicano.

Mazatlán, Sinaloa. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

El nombre de Mazatlán proviene del náhuatl mazatl, que significa “lugar de venados”, origen también del nombre de una de sus islas más emblemáticas: Isla de Venados. Con el paso de los años, su historia marítima, su relevancia comercial y la belleza de su costa hicieron que comenzara a ser conocido como “La Perla del Pacífico”.

Desde sus primeros años, debido a su ubicación privilegiada, Mazatlán se convirtió en un punto estratégico para el comercio marítimo. Embarcaciones provenientes de Oriente llegaban constantemente a sus costas, haciendo del puerto un sitio clave para distintas rutas comerciales.

Plaza Machado en Mazatlán, Sinaloa. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Durante años, esa riqueza también dio origen a historias de corsarios y piratas que interceptaban barcos españoles cargados de oro y plata provenientes de las minas del noroeste. Entre islas, cuevas y escondites junto al mar nacieron leyendas que todavía forman parte de la memoria del puerto.

Hoy, quienes visitan el destino pueden adentrarse en esas historias en La Mansión Pirata, un museo inmersivo que revive los relatos, combates y misterios que marcaron el pasado marítimo de la ciudad y que se ha convertido en uno de los atractivos más interesantes para quienes buscan descubrir otra cara del puerto.

El Cerro del Crestón en Mazatlán, Sinaloa. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Ese vínculo con el mar también dio origen a uno de sus símbolos más emblemáticos: El faro ubicado en el Cerro del Crestón, considerado el faro natural más alto del mundo. Su historia comenzó en 1828, cuando empezó a guiar a las embarcaciones que llegaban al puerto. Actualmente, el faro no solo ofrece una de las vistas más impresionantes de Mazatlán; también forma parte de una experiencia única gracias a la Farolesa, una tirolesa que cruza sobre el mar hasta llegar al Observatorio 1873, un espacio histórico construido sobre un antiguo fuerte militar donde actualmente convergen naturaleza, historia, gastronomía y cultura.

Con los años, el crecimiento comercial atrajo a migrantes europeos, especialmente alemanes, quienes dejaron una huella profunda en la identidad de Mazatlán. Su influencia permanece en la arquitectura, la gastronomía y también en la música. De esa mezcla cultural nació una de sus expresiones más representativas: la banda sinaloense, heredera de la música de tambora y reconocida internacionalmente como uno de los grandes símbolos musicales de México.

Carnaval Internacional de Mazatlán. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

La prosperidad económica derivada del comercio marítimo y la minería permitió también el desarrollo arquitectónico del Mazatlán del siglo XIX, cuya esencia sigue viva en su Centro Histórico. Caminar por sus calles es encontrarse con sitios como el Teatro Ángela Peralta y la Plazuela Machado, hoy rodeados de galerías, hoteles, restaurantes y espacios culturales que mantienen vivo el corazón artístico del puerto.

Ese espíritu festivo y cultural encuentra su máxima expresión cada año en el Carnaval Internacional de Mazatlán, una celebración con más de un siglo de historia que se ha convertido en uno de los carnavales más importantes del mundo. Desfiles frente al mar, coronaciones, conciertos, carros alegóricos y el tradicional Combate Naval transforman al puerto en una gran fiesta donde la música, la tradición y el orgullo mazatleco toman las calles y el malecón en una celebración que ha pasado de generación en generación.

Mazatlán, Sinaloa. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Y si hay algo que termina de contar la historia de Mazatlán, es su gastronomía. Además de ser uno de los puertos pesqueros más importantes del país y contar con una de las flotas camaroneras más grandes del Pacífico, el destino presume una cocina profundamente ligada al mar. Aguachiles, ceviches, pescados zarandeados y recetas tradicionales forman parte de una escena gastronómica que hoy posiciona al puerto como uno de los grandes referentes culinarios del norte de México.

A 495 años de su fundación, Mazatlán sigue escribiendo historias. Historias que comienzan frente al mar, entre música de banda, atardeceres dorados y siglos de tradición.

Con información de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

XM