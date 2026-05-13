SMPO: La razón de que el Síndrome de ovario poliquístico cambiara de nombre

Una condición que afecta la fertilidad, el metabolismo y la salud mental de millones de mujeres podría empezar a recibir más atención médica gracias a un cambio histórico: el síndrome de ovario poliquístico dejará de llamarse así para adoptar un nombre que refleje mejor todos sus efectos en el cuerpo.

El cambio fue presentado oficialmente en un artículo publicado por The Lancet y busca combatir uno de los mayores problemas alrededor de esta condición: los diagnósticos tardíos o inexistentes.

El SOP ya no se llamará así

Durante años, el llamado síndrome de ovario poliquístico, conocido como SOP, fue asociado casi exclusivamente con quistes en los ovarios. Sin embargo, especialistas aseguran que el nombre nunca logró describir realmente la complejidad de la enfermedad.

Ahora, investigadores y organizaciones médicas internacionales acordaron renombrar la condición como síndrome de ovario metabólico poliendocrino (SMPO), o polyendocrine metabolic ovarian syndrome (PMOS) en inglés.

La propuesta fue encabezada por la doctora Helena Teede, profesora de Salud de la Mujer en Universidad de Monash, quien explicó que el antiguo nombre generaba confusión y minimizaba los efectos reales de la enfermedad.

Según Teede, muchas pacientes pensaban que el problema se limitaba a tener “quistes grandes” en los ovarios, cuando en realidad la afección involucra alteraciones hormonales, metabólicas y reproductivas mucho más amplias.

Una enfermedad mucho más compleja de lo que parece

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre el 10 % y el 13 % de las mujeres en edad reproductiva viven con esta condición en todo el mundo. Sin embargo, se estima que hasta el 70 % no sabe que la padece.

Los expertos explican que el síndrome puede provocar:

Ciclos menstruales irregulares

Dificultad para embarazarse

Resistencia a la insulina

Diabetes tipo 2

Enfermedades cardiovasculares

Acné

Aumento de vello corporal

Caída del cabello

Ansiedad y depresión

Apnea del sueño

La doctora Andrea Dunaif, profesora de la Facultad de Medicina Icahn en Mount Sinai, explicó que inicialmente la enfermedad era considerada únicamente un trastorno reproductivo. Sin embargo, investigaciones realizadas desde la década de 1980 comenzaron a relacionarla con resistencia a la insulina y problemas metabólicos importantes.

“El cuerpo tiene que producir más insulina, y si no logra mantenerse al ritmo de las necesidades, puede desarrollarse diabetes”, explicó la especialista.

Por qué el nuevo nombre podría cambiarlo todo

Uno de los objetivos centrales del cambio es lograr que médicos de distintas especialidades reconozcan mejor la enfermedad y trabajen juntos en el tratamiento de las pacientes. La doctora Alla Vash-Margita, profesora asociada en Universidad de Yale, aseguró que el antiguo nombre estaba rodeado de mitos y estigmas.

“Al llamar a esta afección ovario poliquístico, estamos perdiendo el panorama general”, afirmó.

La especialista señaló que muchas pacientes no reciben atención adecuada porque los síntomas pueden parecer desconectados entre sí: problemas menstruales, cambios metabólicos, salud mental y alteraciones hormonales.

El nuevo término “poliendocrino” busca precisamente reflejar que el síndrome afecta múltiples sistemas hormonales y funciones del cuerpo.

Un cambio que tardó 14 años

El proceso para modificar oficialmente el nombre tomó más de una década. Según el artículo publicado por The Lancet, participaron 56 organizaciones internacionales de pacientes y profesionales de la salud. Para Rachel Morman, el cambio ayudará a que la condición sea tomada con la seriedad que merece.

“Este cambio replanteará la conversación y exigirá que se lo tome tan en serio como la afección compleja y de largo plazo que es”, señaló en un comunicado.

Especialistas advierten que uno de los signos más importantes es la irregularidad menstrual. Según Dunaif, tener ocho o menos periodos al año, o ciclos que duran más de 40 días, puede ser una señal de alerta importante.

Otros síntomas frecuentes incluyen:

Acné persistente

Aumento de vello facial o corporal

Problemas de fertilidad

Aumento de peso

Fatiga

Cambios emocionales

Pérdida de cabello

Los médicos pueden realizar estudios hormonales para detectar resistencia a la insulina o niveles elevados de andrógenos, hormonas que suelen estar relacionadas con varios de estos síntomas.

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Cómo se trata actualmente el SMPO

Aunque todavía no existe una cura definitiva, el tratamiento suele enfocarse en controlar los síntomas y reducir riesgos metabólicos. Entre las estrategias médicas más utilizadas están:

Cambios en alimentación y ejercicio

Pérdida de peso supervisada

Anticonceptivos hormonales

Medicamentos para resistencia a la insulina

Tratamientos de fertilidad

Atención psicológica y psiquiátrica

La doctora Christina Boots, profesora asociada en la Facultad de Medicina Feinberg de Northwestern, destacó que el nuevo nombre también podría ayudar a aumentar el financiamiento para investigación en salud femenina. “La salud de las mujeres es notoriamente subfinanciada”, aseguró.

Más allá del nuevo nombre, especialistas coinciden en que el gran desafío sigue siendo lograr una atención médica integral. Actualmente, muchas pacientes deben acudir por separado con ginecólogos, endocrinólogos, dermatólogos, psiquiatras y nutriólogos sin que exista una coordinación adecuada entre especialistas.

Por ello, expertos consideran que el reconocimiento del SMPO como una enfermedad compleja podría mejorar tanto el diagnóstico temprano como la calidad de vida de millones de mujeres alrededor del mundo.

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