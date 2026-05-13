El uso de remedios caseros para cuidar el cabello volvió a ganar popularidad en redes sociales y plataformas de belleza, especialmente entre quienes buscan alternativas naturales para disimular las canas o mejorar la apariencia del pelo sin recurrir constantemente a tintes químicos. Uno de los métodos más comentados consiste en aplicar una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio sobre el cabello. Pero, ¿realmente funciona y qué efectos puede tener?

Aunque esta combinación suele asociarse con limpieza profunda y brillo capilar, especialistas advierten que sus resultados sobre las canas son limitados y dependen del tipo de cabello, la frecuencia de uso y la salud del cuero cabelludo.

¿Qué ocurre cuando aparecen las canas?

Las canas aparecen cuando los folículos pilosos disminuyen o dejan de producir melanina, el pigmento responsable del color natural del cabello. Este proceso suele relacionarse con el envejecimiento, aunque también puede influir la genética, el estrés, la alimentación o ciertos factores hormonales.

A diferencia de algunos mitos virales en internet, no existe evidencia científica sólida que confirme que el bicarbonato o el vinagre reviertan permanentemente las canas o restauren la producción natural de melanina.

¿Para qué sirve el bicarbonato en el cabello?

El bicarbonato de sodio es conocido por sus propiedades limpiadoras y exfoliantes. Algunas personas lo utilizan para eliminar residuos de productos capilares, grasa acumulada o exceso de aceites en el cuero cabelludo.

Entre los posibles efectos que suelen atribuirse al bicarbonato están:

Ayudar a realizar una limpieza profunda del cabello

Reducir sensación de grasa

Eliminar residuos de tintes o productos

Dar una apariencia temporal de mayor brillo

Sin embargo, expertos en dermatología advierten que usar bicarbonato de manera frecuente puede alterar el pH natural del cuero cabelludo, provocar resequedad e incluso debilitar la fibra capilar.

¿Qué aporta el vinagre?

El vinagre, especialmente el vinagre de manzana, suele emplearse como enjuague capilar debido a su acidez natural. Algunas personas consideran que ayuda a suavizar el cabello y mejorar su apariencia.

Sus posibles beneficios incluyen:

Aportar brillo

Ayudar a desenredar el cabello

Reducir residuos minerales

Mejorar temporalmente el aspecto de las canas al darles un tono más brillante o plateado

No obstante, tampoco existen pruebas científicas concluyentes de que el vinagre elimine las canas o cambie permanentemente el color del cabello.

La combinación de vinagre con bicarbonato genera una reacción efervescente que muchas personas relacionan con limpieza profunda. En el cabello, esta mezcla puede ayudar a retirar acumulación de productos y dar una sensación de cabello más ligero.

CANVA

En personas con canas, el resultado visible suele ser:

Canas con apariencia más brillante

Eliminación de residuos amarillentos

Sensación de limpieza profunda

Mayor volumen temporal

Sin embargo, el efecto es únicamente cosmético y temporal. La mezcla no elimina las canas ni revierte el envejecimiento capilar.

Riesgos de usar bicarbonato y vinagre frecuentemente

Aunque se trata de ingredientes comunes en el hogar, aplicarlos constantemente en el cabello podría causar efectos adversos.

Algunos riesgos incluyen:

Resequedad

Irritación del cuero cabelludo

Cabello quebradizo

Pérdida de brillo natural

Sensibilidad en pieles delicadas

Por ello, dermatólogos y especialistas en salud capilar recomiendan moderación y evitar el uso excesivo de remedios caseros sin orientación profesional.

El vinagre y el bicarbonato pueden ayudar a mejorar temporalmente la apariencia del cabello y aportar sensación de limpieza, especialmente en personas con acumulación de productos o exceso de grasa. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde que eliminen las canas o restauren el color natural del cabello.

Para quienes buscan tratar las canas de forma más efectiva, especialistas recomiendan acudir con dermatólogos o profesionales capilares antes de probar tratamientos virales que podrían afectar la salud del cuero cabelludo.

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