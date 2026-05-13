El uso de remedios caseros para cuidar el cabello volvió a ganar popularidad en redes sociales y plataformas de belleza, especialmente entre quienes buscan alternativas naturales para disimular las canas o mejorar la apariencia del pelo sin recurrir constantemente a tintes químicos. Uno de los métodos más comentados consiste en aplicar una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio sobre el cabello. Pero, ¿realmente funciona y qué efectos puede tener?Aunque esta combinación suele asociarse con limpieza profunda y brillo capilar, especialistas advierten que sus resultados sobre las canas son limitados y dependen del tipo de cabello, la frecuencia de uso y la salud del cuero cabelludo.Las canas aparecen cuando los folículos pilosos disminuyen o dejan de producir melanina, el pigmento responsable del color natural del cabello. Este proceso suele relacionarse con el envejecimiento, aunque también puede influir la genética, el estrés, la alimentación o ciertos factores hormonales.A diferencia de algunos mitos virales en internet, no existe evidencia científica sólida que confirme que el bicarbonato o el vinagre reviertan permanentemente las canas o restauren la producción natural de melanina.El bicarbonato de sodio es conocido por sus propiedades limpiadoras y exfoliantes. Algunas personas lo utilizan para eliminar residuos de productos capilares, grasa acumulada o exceso de aceites en el cuero cabelludo.Entre los posibles efectos que suelen atribuirse al bicarbonato están:Sin embargo, expertos en dermatología advierten que usar bicarbonato de manera frecuente puede alterar el pH natural del cuero cabelludo, provocar resequedad e incluso debilitar la fibra capilar.El vinagre, especialmente el vinagre de manzana, suele emplearse como enjuague capilar debido a su acidez natural. Algunas personas consideran que ayuda a suavizar el cabello y mejorar su apariencia.Sus posibles beneficios incluyen:No obstante, tampoco existen pruebas científicas concluyentes de que el vinagre elimine las canas o cambie permanentemente el color del cabello.La combinación de vinagre con bicarbonato genera una reacción efervescente que muchas personas relacionan con limpieza profunda. En el cabello, esta mezcla puede ayudar a retirar acumulación de productos y dar una sensación de cabello más ligero.En personas con canas, el resultado visible suele ser:Sin embargo, el efecto es únicamente cosmético y temporal. La mezcla no elimina las canas ni revierte el envejecimiento capilar.Aunque se trata de ingredientes comunes en el hogar, aplicarlos constantemente en el cabello podría causar efectos adversos.Algunos riesgos incluyen:Por ello, dermatólogos y especialistas en salud capilar recomiendan moderación y evitar el uso excesivo de remedios caseros sin orientación profesional.El vinagre y el bicarbonato pueden ayudar a mejorar temporalmente la apariencia del cabello y aportar sensación de limpieza, especialmente en personas con acumulación de productos o exceso de grasa. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde que eliminen las canas o restauren el color natural del cabello.Para quienes buscan tratar las canas de forma más efectiva, especialistas recomiendan acudir con dermatólogos o profesionales capilares antes de probar tratamientos virales que podrían afectar la salud del cuero cabelludo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB