Miércoles, 13 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

Por qué se usa el vinagre con bicarbonato de sodio para las canas

El vinagre y el bicarbonato pueden ayudar a mejorar temporalmente la apariencia del cabello y aportar sensación de limpieza, especialmente en personas con acumulación de productos o exceso de grasa

Por: El Informador

Para quienes buscan tratar las canas de forma más efectiva, especialistas recomiendan acudir con dermatólogos o profesionales capilares antes de probar tratamientos virales que podrían afectar la salud del cuero cabelludo. CANVA

Para quienes buscan tratar las canas de forma más efectiva, especialistas recomiendan acudir con dermatólogos o profesionales capilares antes de probar tratamientos virales que podrían afectar la salud del cuero cabelludo. CANVA

El uso de remedios caseros para cuidar el cabello volvió a ganar popularidad en redes sociales y plataformas de belleza, especialmente entre quienes buscan alternativas naturales para disimular las canas o mejorar la apariencia del pelo sin recurrir constantemente a tintes químicos. Uno de los métodos más comentados consiste en aplicar una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio sobre el cabello. Pero, ¿realmente funciona y qué efectos puede tener?

Aunque esta combinación suele asociarse con limpieza profunda y brillo capilar, especialistas advierten que sus resultados sobre las canas son limitados y dependen del tipo de cabello, la frecuencia de uso y la salud del cuero cabelludo.

LEE: Personas con hígado graso solo pueden consumir esta cantidad de huevo al día

¿Qué ocurre cuando aparecen las canas?

Las canas aparecen cuando los folículos pilosos disminuyen o dejan de producir melanina, el pigmento responsable del color natural del cabello. Este proceso suele relacionarse con el envejecimiento, aunque también puede influir la genética, el estrés, la alimentación o ciertos factores hormonales.

A diferencia de algunos mitos virales en internet, no existe evidencia científica sólida que confirme que el bicarbonato o el vinagre reviertan permanentemente las canas o restauren la producción natural de melanina.

¿Para qué sirve el bicarbonato en el cabello?

El bicarbonato de sodio es conocido por sus propiedades limpiadoras y exfoliantes. Algunas personas lo utilizan para eliminar residuos de productos capilares, grasa acumulada o exceso de aceites en el cuero cabelludo.

Entre los posibles efectos que suelen atribuirse al bicarbonato están:

  • Ayudar a realizar una limpieza profunda del cabello
  • Reducir sensación de grasa
  • Eliminar residuos de tintes o productos
  • Dar una apariencia temporal de mayor brillo

Sin embargo, expertos en dermatología advierten que usar bicarbonato de manera frecuente puede alterar el pH natural del cuero cabelludo, provocar resequedad e incluso debilitar la fibra capilar.

¿Qué aporta el vinagre?

El vinagre, especialmente el vinagre de manzana, suele emplearse como enjuague capilar debido a su acidez natural. Algunas personas consideran que ayuda a suavizar el cabello y mejorar su apariencia.

Sus posibles beneficios incluyen:

  • Aportar brillo
  • Ayudar a desenredar el cabello
  • Reducir residuos minerales
  • Mejorar temporalmente el aspecto de las canas al darles un tono más brillante o plateado

No obstante, tampoco existen pruebas científicas concluyentes de que el vinagre elimine las canas o cambie permanentemente el color del cabello.

La combinación de vinagre con bicarbonato genera una reacción efervescente que muchas personas relacionan con limpieza profunda. En el cabello, esta mezcla puede ayudar a retirar acumulación de productos y dar una sensación de cabello más ligero.

CANVA 
CANVA 

En personas con canas, el resultado visible suele ser:

  • Canas con apariencia más brillante
  • Eliminación de residuos amarillentos
  • Sensación de limpieza profunda
  • Mayor volumen temporal

Sin embargo, el efecto es únicamente cosmético y temporal. La mezcla no elimina las canas ni revierte el envejecimiento capilar.

LEE: ¿Qué tan saludable es comer pan de avena?

Riesgos de usar bicarbonato y vinagre frecuentemente

Aunque se trata de ingredientes comunes en el hogar, aplicarlos constantemente en el cabello podría causar efectos adversos.

Algunos riesgos incluyen:

  • Resequedad
  • Irritación del cuero cabelludo
  • Cabello quebradizo
  • Pérdida de brillo natural
  • Sensibilidad en pieles delicadas

Por ello, dermatólogos y especialistas en salud capilar recomiendan moderación y evitar el uso excesivo de remedios caseros sin orientación profesional.

El vinagre y el bicarbonato pueden ayudar a mejorar temporalmente la apariencia del cabello y aportar sensación de limpieza, especialmente en personas con acumulación de productos o exceso de grasa. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde que eliminen las canas o restauren el color natural del cabello.

Para quienes buscan tratar las canas de forma más efectiva, especialistas recomiendan acudir con dermatólogos o profesionales capilares antes de probar tratamientos virales que podrían afectar la salud del cuero cabelludo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones