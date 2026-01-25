Las personas envejecemos. Es parte de estar vivos y es un proceso biológico irreversible. Sin embargo, este proceso se experimenta de forma distinta entre hombres y mujeres debido a la diferencia hormonal, pues mientras el género masculino genera mayormente testosterona, el femenino mantiene una alta producción de estrógenos.

Las hormonas nunca dejan de trabajar y desarrollan funciones importantes y reguladoras en nuestros cuerpos en todas las edades , entre sus funciones más básicas y destacadas se encuentran:

Regular el crecimiento físico y el desarrollo

Controlar el metabolismo y los niveles de azúcar en sangre

En las mujeres, las hormonas influyen en el ciclo menstrual y en el embarazo; en los hombres, son clave en la producción de esperma

Afectan las emociones

Preparan al cuerpo para situaciones de peligro

Las diversas tareas que realizan las hormonas en nuestro organismo se ve afectado por la vejez, que ralentiza la regeneración de células y otros procesos biológicos. Como parte de estas afectaciones típicas de la edad, las mujeres podrían experimentar algo llamado perimenopausia, el estado de transición hacia la menopausia .

¿Qué es la perimenopausia?

Es la etapa en la que el cuerpo de la mujer comienza a presentar cambios hormonales significativos que encaminan el fin del ciclo menstrual. Es un estado previo a la menopausia .

El doctor Claudio Góngora Lastra, ginecólogo endocrino del Centro Médico ABC, señala que en la vida de toda mujer se presenta la etapa del climaterio, lo que desencadenará cambios hormonales.

La menopausia es tu última menstruación, mientras que el climaterio engloba todo este proceso de cambios antes, durante y después de la menopausia.

Durante la etapa de la perimenopausia, que se sitúa al final de la etapa reproductiva de toda mujer, el cuerpo experimenta cambios hormonales y biológicos diversos. Este proceso no es igual para todas las mujeres y puede variar de manera considerable tanto en su intensidad como en su duración .

Señales de la perimenopausia

Irregularidad menstrual

Sofocos

Sudores nocturnos

Cambios en el estado de ánimo

Problemas de sueño

Sequedad vaginal

Disminución de la libido

Cambios en la piel y el cabello

Fatiga

Problemas cognitivos

Entre todos los síntomas, el más común es el bochorno: un golpe de calor generado por una falla en la regulación del cerebro en la temperatura corporal, misma que se lograba con ayuda del estrógeno, la testosterona y la progesterona.

¿A qué edad empieza la perimenopausia?

Estos cambios se pueden presentar de maneras muy diferentes entre unas y otras. Por lo general, este proceso inicia entre los 40 y 50 años.

Te invitamos a poner atención en tus ciclos menstruales y darte cuenta si están presentando modificaciones como:

Cambios en color

Duración inusual

Olor anormal

En caso de que percibas alguno o varios de estos cambios, puede significar que te estás acercando al inicio del climaterio. ¡No te alarmes! Si llegas a tener la mínima sospecha de estar entrando en esta etapa o menopausia, es importante que busques atención médica .

Con información de Mayo Clinic y Centro Médico ABC.

