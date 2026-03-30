La Semana Santa 2026 arrancó este 29 de marzo con el Domingo de Ramos; ahora, las conmemoraciones religiosas continúan con el Lunes Santo... ¿pero qué pasó ese día, qué se conmemora y qué episodios de la vida de Cristo nos sirven para reflexionar? Esto es lo que debes saber.

¿Qué pasó el Lunes Santo 2026?

De acuerdo con la Iglesia católica, en este segundo día de la Semana Santa 2026 se conmemoran algunos pasajes bíblicos de la vida de Jesús que ilustran cómo pasó sus últimos días y cuáles fueron las tareas que realizó días antes de su crucifixión.

Conocido también como "Lunes de autoridad", este Lunes Santo está marcado por estos acontecimientos importantes:

La expulsión de los mercaderes del templo.

de los mercaderes del templo. Unción de Jesús por parte de María, la hermana de Lázaro, quien le lavó los pies con perfume y se los secó con sus cabellos.

de Jesús por parte de María, la hermana de Lázaro, quien le lavó los pies con perfume y se los secó con sus cabellos. El paisaje de la "higuera estéril", en el que Jesús maldijo una higuera que no daba frutos.

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¿Por qué es importante el Lunes Santo?

Como ves, aunque hoy no es un día de celebraciones extraordinarias, los acontecimientos que se conmemoran el Lunes Santo invitan a la reflexión, sobre todo porque se nos muestra a un Jesús dispuesto a dejar ver su autoridad cuando la ocasión lo amerita: ya sea para condenar la ambición de los mercaderes o a aquellas personas que, por su falta de fe, no dejan frutos en la tierra.

Sin misas especiales ni eventos a destacar, el Lunes Santo es una excelente ocasión para hacer un examen de conciencia y prepararse para Pasión de Cristo.

JM

