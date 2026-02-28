¿Qué frutas puede comer una persona si tiene el azúcar alta?

Tener el azúcar alta en la sangre no significa que una persona deba despedirse de todas las frutas y resignarse a una vida sin sabor. Cuando los niveles de glucosa se elevan, ya sea por el consumo de alimentos con alto contenido de glucosa o por padecer diabetes, lo más recomendable es ajustar la dieta e irse por opciones con bajo índice glucémico.

Las personas con glucosa elevada deben reducir la ingesta de alimentos con grandes cantidades de azúcar, y eso incluye algunas frutas. Sin embargo, no todo está perdido. Existen alternativas que, consumidas con moderación y dentro de un plan alimenticio adecuado, pueden aportar beneficios sin disparar los niveles de azúcar.

Frutas recomendadas si se tiene el azúcar alta

La Asociación Americana de la Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) sugiere una lista de frutas que son adecuadas para las personas que padecen diabetes. Entre estas se encuentran:

Manzana

Albaricoque

Aguacate

Plátano

Moras

Arándano

Melón

Uva

Kiwi

Nectarina

Naranja

Papaya

Melocotón

Pera

Piña

Ciruela

Frambuesas

Fresa

Mandarina

Sandía

¿Cuál es el nivel normal de azúcar en la sangre?

Antes de realizarse estudios médicos, suele pedirse acudir en ayunas para evitar alteraciones en los resultados. Esto es especialmente importante al medir la glucosa en sangre.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los niveles se interpretan de la siguiente manera:

Normal: 99 mg/dL o menos en ayunas.

Prediabetes: Entre 100 y 125 mg/dL en ayunas.

Diabetes: 126 mg/dL o más en ayunas.

Hipoglucemia (azúcar baja): Menos de 70 mg/dL.

Hiperglucemia (azúcar alta): Más de 180 mg/dL.

Tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia pueden representar riesgos importantes para la salud. Por eso, ante niveles alterados, se debe acudir con un especialista para recibir diagnóstico y tratamiento adecuados.

