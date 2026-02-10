Té de cáscara de cebolla: para qué sirve y cómo prepararlo hoy

Con la cebolla no hay punto medio: o se ama o se odia. Pero más allá del gusto por este ingrediente presente en todas las cocinas, hay algo que debes saber respecto a su cáscara. Así que no la tires y aprovéchala.

Al igual que otras frutas y verduras, la cáscara de la cebolla (blanca o morada) puede servirnos para crear productos con valor agregado. Ya sea para consumo personal o por si tienes un pequeño emprendimiento.

Así que antes de que tires este valioso residuo a la basura, te compartimos algunas ideas para reciclarlo.

Nutrientes de la cáscara de la cebolla

¡No sólo la pulpa! La cáscara de la cebolla también es fuente de vitaminas y minerales .

De acuerdo con una investigación realizada por el Laboratorio de Antioxidantes del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), de la Universidad de Chile, este residuo contiene a la molécula de benzofuranona, cuya potencia antioxidante es superior al polifenol sin oxidar .

Además, dicha molécula demostró efectividad para proteger la mucosa intestinal y también abre la posibilidad de que sea utilizada como auxiliar en el tratamiento de la obesidad y la diabetes. Estos estudios son pioneros, pero continuarán desarrollándose.

Por su parte, un artículo del Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia, perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid, señala que la cebolla, al ser rica en hidratos de carbono sencillos, fibra dietética y proteína, contribuye a la salud gastrointestinal, favorece el crecimiento de flora bacteriana y controla los niveles de colesterol .

Estos mismos nutrientes se alojan en la cáscara, aunque en menor porcentaje. Aun con ello, vale la pena aprovecharlos para la creación de condimentos en polvo y otros productos derivados de la fermentación.

Recicla la cáscara de la cebolla

Si bien la cáscara de la cebolla se utiliza para la elaboración de composta, hay otras maneras de reutilizarla dentro de la cocina. Por ejemplo, puedes consumirla en una infusión donde sólo debes desinfectarlas y ponerlas a hervir con un toque de miel para endulzar .

Pero si te interesa aprovecharla en otras preparaciones, aquí te dejamos algunas ideas:

Para encurtir . Este proceso consiste en sumergir las cáscaras de la cebolla en una solución de vinagre con sal y dejar que se fermenten. Luego pueden ser almacenadas y utilizadas en la preparación de diversos platillos para darles un toque extra de sabor.

Como condimento en polvo . Seca las cáscaras de la cebolla en el horno y luego triturarlas con un procesador para crear un condimento en polvo. Te resultará útil para sustituir la sal en tus comidas.

Como especia para panes . Con las cáscaras deshidratadas puedes cubrir tus panes caseros, en lugar de ponerles cilantro, jengibre o canela deshidratados.

Como aromatizante . Si no quieres utilizar hierbas de olor en tus recetas, la cáscara de la cebolla puede reemplazarlas y elevar el aroma de carnes, sopas, guisados y hasta dulces.



