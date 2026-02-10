El sarampión continúa propagándose en México, con un incremento sostenido de casos que ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar el llamado a la población para acudir a los puntos de vacunación. El objetivo principal es frenar la transmisión del virus; no obstante, existen criterios específicos que determinan quiénes deben recibir la inmunización y quiénes no.

Ante este escenario, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) difundió un documento técnico en el que se detallan los grupos poblacionales a los que se recomienda la vacuna contra el sarampión. Dichas directrices han sido respaldadas por la Asociación Mexicana de Vacunología, que subrayó la importancia de apegarse a las recomendaciones oficiales basadas en evidencia científica para contener el brote.

El secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que es necesario aplicar la denominada “dosis cero” a niñas y niños de entre seis y 11 meses de edad, especialmente en zonas consideradas de alto riesgo. Asimismo, indicó que las personas menores de 50 años que no tengan certeza de haber recibido la vacuna contra el sarampión deben acudir a los centros de salud para completar su esquema, el cual consta de dos dosis de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas): la primera a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses o a los seis años.

De acuerdo con los lineamientos establecidos, los grupos que deben vacunarse son los siguientes:

Niñas y niños de seis a 11 meses: aplicación de dosis cero en zonas de alto riesgo.

A los 12 y 18 meses: completar el esquema primario con la vacuna SRP.

Niñas y niños de uno a nueve años: iniciar o concluir el esquema de dos dosis.

Personas de 10 a 49 años: aplicar una dosis en caso de esquema incompleto o desconocido.

Personal de salud: refuerzo obligatorio.

Comunidad educativa y jornaleros: verificar el esquema y vacunarse si no se recuerda haber sido inmunizado.

Por otro lado, debido a que la vacuna contra el sarampión es de virus vivos atenuados, existen contraindicaciones para ciertos sectores de la población. La Asociación Mexicana de Vacunología precisa que no deben vacunarse:

Mujeres embarazadas.

Personas con inmunosupresión grave, como pacientes con cáncer en quimioterapia, trasplantes, inmunodeficiencias primarias o bajo tratamiento inmunosupresor intenso.

Personas con antecedente de reacción alérgica grave (anafilaxia) a una dosis previa de la vacuna SRP o a alguno de sus componentes.

Personas con enfermedad aguda moderada o grave, casos en los que la vacunación debe posponerse temporalmente.

Personas mayores de 50 años, quienes no están contempladas dentro de las jornadas de vacunación.

El organismo aclara que la alergia al huevo no representa una contraindicación para la vacuna contra el sarampión, salvo en situaciones con antecedente documentado de anafilaxia grave.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por medio de gotitas de saliva expulsadas al toser o estornudar. Entre sus manifestaciones más comunes se encuentran fiebre, congestión nasal, enrojecimiento o irritación de los ojos, pequeñas manchas en el interior de la boca y una erupción cutánea que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

En cuanto a la distribución de los casos, se ha identificado una alta incidencia en infantes de cinco a nueve años, con mil 18 casos, así como en adultos jóvenes de entre 25 y 29 años, con 932 registros.

Las entidades federativas que concentran el mayor número de contagios son Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Ciudad de México, Sonora, Colima y Durango.

