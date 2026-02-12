La vacuna contra el sarampión es una de las herramientas más efectivas para prevenir esta enfermedad viral altamente contagiosa. Gracias a los programas de inmunización, millones de casos y muertes se han evitado en todo el mundo. Sin embargo, como ocurre con cualquier vacuna, puede provocar efectos secundarios, la mayoría de ellos leves y temporales.

¿Qué vacuna se aplica contra el sarampión?

En México y en muchos países, la protección contra el sarampión se administra mediante la vacuna triple viral (SRP), que también protege contra rubéola y parotiditis. En algunos esquemas se utiliza la doble viral (SR), que cubre sarampión y rubéola.

Estas vacunas contienen virus atenuados, es decir, debilitados, que estimulan al sistema inmunológico sin causar la enfermedad en personas sanas.

Efectos secundarios más comunes

La mayoría de las reacciones posteriores a la aplicación son leves y desaparecen por sí solas en pocos días. Entre las más frecuentes se encuentran:

Dolor, enrojecimiento o inflamación en el lugar de la inyección.

Fiebre moderada, que puede aparecer entre 5 y 12 días después de la vacunación.

Malestar general o cansancio.

Erupción leve similar a la del sarampión, que suele ser pasajera.

Estos síntomas indican que el sistema inmunológico está respondiendo y generando defensas.

Reacciones menos frecuentes

En un número reducido de casos pueden presentarse efectos como:

Inflamación temporal de los ganglios.

Dolor o rigidez leve en las articulaciones, más común en adolescentes y adultos.

Convulsiones relacionadas con fiebre alta (convulsiones febriles), que suelen ser breves y no dejan secuelas.

Estas reacciones son poco comunes y, cuando ocurren, generalmente se resuelven sin complicaciones.

Efectos graves y raros pero posibles

Las reacciones graves son extremadamente poco frecuentes. Entre ellas se encuentran reacciones alérgicas severas (anafilaxia), que pueden manifestarse con dificultad para respirar, hinchazón en el rostro o la garganta, urticaria intensa o debilidad. Este tipo de reacción requiere atención médica inmediata.

También se han reportado, en casos muy raros, disminución temporal de plaquetas (trombocitopenia), lo que puede provocar moretones o sangrado leve.

Las autoridades sanitarias y organismos internacionales coinciden en que el riesgo de complicaciones por la enfermedad del sarampión es mucho mayor que el riesgo asociado a la vacuna.

Existen algunas contraindicaciones específicas. No se recomienda aplicar la vacuna a personas con alergia grave a alguno de sus componentes , mujeres embarazadas o personas con sistemas inmunológicos severamente debilitados, salvo indicación médica especializada.

Por ello, antes de la aplicación, el personal de salud realiza una valoración para identificar posibles riesgos.

La importancia de la vacunación

El sarampión puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en menores de edad y personas vulnerables. La vacunación no solo protege a quien la recibe, sino que contribuye a la inmunidad colectiva, reduciendo la propagación del virus en la comunidad.

Aunque los efectos secundarios pueden generar preocupación, en la mayoría de los casos son leves y temporales. La evidencia científica respalda que la vacuna contra el sarampión es segura y eficaz, y sigue siendo una de las medidas más importantes para prevenir brotes y proteger la salud pública.

