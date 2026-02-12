Viernes 13: Cuáles son las supersticiones más comunes y cuál es su historia

En México, el Viernes 13 es una fecha que despierta inquietud, curiosidad y una buena dosis de superstición. Aunque para algunos se trata solo de una coincidencia en el calendario, para otros es un día cargado de “malas vibras”, en el que conviene evitar decisiones importantes, viajes o incluso salir de casa. Pero ¿de dónde vienen estas creencias y por qué siguen tan presentes?

El origen del temor al número 13

La desconfianza hacia el número 13 no nació en México. Sus raíces se remontan a Europa y a antiguas tradiciones religiosas. En el cristianismo, la Última Cena reunió a 13 personas en la mesa (Jesús y sus 12 apóstoles) y uno de ellos, Judas, fue quien lo traicionó. Desde entonces, el número quedó asociado con la desgracia.

En otras culturas también se consideró un número que rompía la armonía. El 12 simbolizaba equilibrio y perfección (12 meses del año, 12 signos del zodiaco) por lo que el 13 representaba un desajuste.

¿Por qué viernes?

El viernes también tiene una carga simbólica. De acuerdo con la tradición cristiana, Jesús fue crucificado un viernes, lo que convirtió ese día en una fecha vinculada al sufrimiento. En la Edad Media, esta combinación (viernes y 13) fue ganando fama como un presagio negativo.

En México, esta influencia llegó principalmente a través de la herencia cultural española y europea, que transmitió muchas de estas creencias populares durante la época colonial.

“En martes, ni te cases ni te embarques”

Curiosamente, en el mundo hispano el día considerado de mala suerte tradicionalmente ha sido el martes 13. El dicho popular “En martes, ni te cases ni te embarques” advierte sobre evitar decisiones importantes ese día.

El martes estaba relacionado con Marte, dios romano de la guerra, símbolo de conflictos y destrucción. Sin embargo, con el paso del tiempo y la influencia cultural de Estados Unidos (donde el viernes 13 es el día de la mala suerte por excelencia) esta fecha también cobró fuerza en México, especialmente a través del cine, la televisión y la cultura popular.

Supersticiones más comunes en México

En territorio mexicano, el Viernes 13 suele estar acompañado de diversas creencias. Entre las más comunes se encuentran:

Evitar comenzar proyectos importantes, firmar contratos o hacer inversiones.

No viajar o salir de casa si no es necesario.

No pasar debajo de una escalera.

Alejarse de los espejos rotos, que supuestamente traen siete años de mala suerte.

Tocar madera para “ahuyentar” la mala fortuna.

También persisten otras supersticiones relacionadas con el número 13, como la idea de que sentar a 13 personas en una misma mesa puede traer desgracia.

El cine ha jugado un papel importante en reforzar el temor al Viernes 13. La famosa saga de terror estadounidense que lleva ese nombre ayudó a popularizar la fecha como símbolo de horror y mala suerte en buena parte del mundo, incluido México.

Sin embargo, más allá del miedo, el Viernes 13 también se ha convertido en un fenómeno cultural. Hay quienes lo toman con humor, lo usan como tema para reuniones o simplemente lo consideran un día más en el calendario.

¿Mito o realidad?

Aunque no existe evidencia científica que demuestre que el Viernes 13 sea más propenso a tragedias o accidentes, la fuerza de la tradición mantiene viva la creencia. Las supersticiones forman parte del folclor y de la identidad cultural, y en México conviven con otras costumbres heredadas tanto de Europa como de las culturas prehispánicas.

Así, el Viernes 13 sigue siendo una fecha envuelta en misterio, donde el peso de la historia y la tradición se mezcla con la imaginación colectiva. Para algunos es un día que invita a la precaución; para otros, simplemente una excusa para recordar que las creencias populares aún tienen un lugar en la vida cotidiana.

