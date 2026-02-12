Cada 14 de febrero millones de personas celebran el Día de San Valentín entre flores, chocolates y mensajes románticos. Sin embargo, detrás de esta fecha existe una historia antigua que se remonta a la Roma pagana y a un ritual muy distinto al concepto moderno del amor: la Lupercalia, una festividad marcada por sacrificios y ceremonias que hoy resultarían impactantes.

Un ritual dedicado a la fertilidad

Fiestas lupercales, óleo sobre lienzo de Andrea Camassei. (1635).

La Lupercalia se celebraba el 15 de febrero en la antigua Roma. Era una fiesta vinculada a la purificación y a la fertilidad, dedicada al dios Luperco (relacionado con Fauno) y también asociada a la loba que, según la tradición, amamantó a Rómulo y Remo, los fundadores de la ciudad.

El ritual se llevaba a cabo en la cueva del Lupercal, en el monte Palatino. Allí, sacerdotes conocidos como luperci sacrificaban cabras y, en algunos relatos, también un perro. La sangre de los animales formaba parte del ceremonial: se marcaba la frente de los jóvenes participantes y luego se limpiaba con lana empapada en leche, en un acto simbólico de purificación.

Carreras y azotes como símbolo de fertilidad

Uno de los momentos más conocidos de la Lupercalia era la carrera de los sacerdotes por las calles de Roma. Vestidos con pieles de cabra, corrían mientras golpeaban suavemente a las mujeres con tiras del cuero de los animales sacrificados.

Lejos de interpretarse como un acto violento en el contexto cultural de la época, estos azotes eran vistos como un símbolo de fertilidad. Muchas mujeres se acercaban voluntariamente, pues se creía que el contacto favorecía la posibilidad de concebir o aseguraba un embarazo saludable.

Un sorteo de parejas

Algunas fuentes históricas mencionan que durante la festividad también se realizaba una especie de sorteo. Los nombres de mujeres jóvenes eran colocados en recipientes y los hombres extraían uno al azar, formando parejas que podían durar solo durante la celebración o extenderse más tiempo. No obstante, los historiadores debaten cuánto de esta práctica corresponde a la tradición original y cuánto a interpretaciones posteriores.

Con la expansión del cristianismo en el Imperio romano, muchas festividades paganas fueron prohibidas o transformadas. En el siglo V, el papa Gelasio I habría suprimido oficialmente la Lupercalia, considerándola incompatible con la moral cristiana.

En ese mismo periodo comenzó a consolidarse la conmemoración de San Valentín, un mártir cristiano cuya identidad histórica no es del todo clara, pero que fue asociado con el amor y los matrimonios. Con el tiempo, la Iglesia promovió esta fecha como alternativa a los antiguos ritos paganos.

Aunque no existe un documento que establezca de forma directa que San Valentín sustituyó a la Lupercalia, la cercanía de las fechas y el contexto histórico han llevado a muchos estudiosos a considerar que la nueva celebración ayudó a desplazar la antigua tradición romana.

De rito sangriento a símbolo romántico

Con el paso de los siglos, el 14 de febrero adquirió un sentido distinto, especialmente en la Edad Media, cuando en Europa comenzó a vincularse con el amor cortés. La literatura y las costumbres populares reforzaron la idea del día como una jornada dedicada a las parejas.

Así, una celebración que en sus orígenes incluía sacrificios de animales y rituales de fertilidad terminó convirtiéndose en una fecha asociada al romance y a las muestras de afecto. La transformación refleja cómo las tradiciones cambian con el tiempo y cómo antiguas prácticas pueden dar paso a nuevas formas de conmemorar el amor.

