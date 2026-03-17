¿Postre con nutrientes? Estas son las mejores nieves en Guadalajara, según Google

Todos hemos vivido este escenario. Has comido rico. Pero hay un último hueco al fondo del estómago. No se desea otra cucharada, taco, tortilla o mordida de cualquiera que fuera tu alimento del día de hoy. Ese último espacio tiene toda la pinta de que será llenado con algo dulce, pero ¿qué?

Este antojo que va más allá de la saciedad puede satisfacerse con una nieve o helado, especialmente ahora que comienza a hacer calor en las horas medianas de los días en Guadalajara y otras partes del país. Las bondades de este postre frío se fundamentan en las vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, fibras y lípidos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Nutrición, el comensal se puede nutrir de algunos de sus componentes, especialmente si contienen chocolate, leche, semillas o frutas.

Al contrario de ello, el ingrediente al que hay que tenerle cuidado es el azúcar. El consumo recurrente de esta sustancia puede generar diversos problemas a futuro. Aunque el riesgo puede aminorarse con los productos sin azúcar o light, que permiten saciar el huequito sin perder mucho a cambio. Esta versión ligera te ayuda a cuidar los niveles de glucosa en el cuerpo y evitar que la grasa se acumule, debido a las pocas calorías que contiene.

Tampoco hay que satanizar los postres con azúcar. El cumplimiento ocasional de "ese antojo" puede ser parte de una dieta balanceada. Ante dudas de cómo armar un plan de alimentación balanceado, se debe acudir con un profesional de la nutrición.

A continuación te mostramos un listado con las mejores nieves de Guadalajara.

Estas son las mejores nieves de Guadalajara, según calificaciones de Google

Nieve de Garrafa Barrelato sobre avenida Atemajac 1291

sobre avenida Atemajac 1291 Nieve de garrafa Mexicaltzingo en varias ubicaciones, pero destaca la de avenida Cristóbal Colón 700

en varias ubicaciones, pero destaca la de avenida Cristóbal Colón 700 La Garrafería sobre avenida Plan de San Luis 1723

sobre avenida Plan de San Luis 1723 Dairy Queen en varias ubicaciones

en varias ubicaciones Nieves artesanales Atemajac sobre calle Reforma 305 A

sobre calle Reforma 305 A Caravelle en varias ubicaciones, pero destaca la de José Clemente Orozco 569, en Santa Teresita,

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