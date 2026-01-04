Mantenerse activo no solo ayuda a mejorar la apariencia física, también es una de las claves para conservar una buena salud a largo plazo. Por ello, especialistas en salud y actividad física han establecido recomendaciones claras sobre cuánto ejercicio se debe realizar a la semana para obtener beneficios reales en el cuerpo y la mente.

¿Cuánto ejercicio es suficiente?

De acuerdo con expertos en salud pública y organismos internacionales, los adultos deberían realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, o bien 75 minutos de ejercicio intenso, o una combinación de ambos. Esta cantidad puede distribuirse a lo largo de la semana según la disponibilidad y condición física de cada persona.

La actividad moderada incluye acciones como caminar a paso rápido, andar en bicicleta a ritmo tranquilo o realizar tareas domésticas activas. En cambio, el ejercicio intenso abarca correr, nadar a alta velocidad, practicar deportes competitivos o entrenamientos de alta intensidad.

La importancia del entrenamiento de fuerza

Además del ejercicio cardiovascular, los especialistas recomiendan incorporar entrenamiento de fuerza al menos dos días por semana. Este tipo de actividad ayuda a fortalecer músculos y huesos, mejora la postura y reduce el riesgo de lesiones, especialmente con el paso de los años.

Los ejercicios de fuerza pueden realizarse con pesas, bandas elásticas o incluso con el propio peso corporal, como sentadillas, planchas o lagartijas.

Beneficios más allá del peso corporal

Cumplir con la cantidad recomendada de ejercicio semanal no solo contribuye al control del peso. Los expertos señalan que la actividad física regular ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión y algunos tipos de cáncer. También se asocia con una mejor calidad del sueño, menor estrés y una reducción de síntomas de ansiedad y depresión.

Asimismo, mantenerse activo favorece la concentración, la memoria y el bienestar emocional, aspectos clave en la vida diaria.

¿Más ejercicio es mejor?

Aunque aumentar el tiempo de actividad puede generar beneficios adicionales, los especialistas advierten que lo más importante es la constancia. Incluso pequeñas sesiones de ejercicio, como bloques de 10 o 15 minutos, pueden sumar resultados positivos si se realizan de manera regular.

Para quienes llevan una vida sedentaria, se recomienda comenzar poco a poco y aumentar la intensidad de forma gradual, siempre considerando las condiciones de salud individuales.

Actividad física en niños y adultos mayores

En el caso de los niños y adolescentes, los expertos sugieren al menos 60 minutos diarios de actividad física, principalmente de intensidad moderada a vigorosa. Para los adultos mayores, se recomienda mantener la misma base semanal, agregando ejercicios de equilibrio y flexibilidad para prevenir caídas.

La cantidad de ejercicio semanal recomendada por los expertos es alcanzable para la mayoría de las personas y puede adaptarse a distintos estilos de vida. Incorporar movimiento de forma regular no requiere rutinas extremas, sino compromiso y constancia. Hacer del ejercicio un hábito es una de las decisiones más importantes para mejorar la salud y la calidad de vida a largo plazo.

