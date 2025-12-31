¿Qué ejercicios debes realizar para empezar bien el año 2026?

Comenzar el año con energía y salud depende, en gran medida, de cómo prepares tu cuerpo para la actividad física. Ejercitarse al iniciar el año no solo debe ser una meta motivacional, sino una decisión consciente y bien planificada.

Muchas personas comienzan enero con entusiasmo, decididas a bajar de peso o fortalecer su cuerpo, pero cometen errores comunes: no definen sus objetivos, ignoran las señales de su cuerpo o se exigen demasiado desde el primer día. Esto puede provocar lesiones innecesarias y desánimo prematuro.

Antes de iniciar cualquier rutina, se recomienda realizar una revisión física general. Dolencias en el cuello, espalda u hombros deben ser atendidas antes de comenzar, ya que ejercitarse con alguna molestia puede agravar el problema. En esos casos, lo mejor es acudir con un especialista para una valoración y posterior rehabilitación.

Ejercicios ideales para iniciar el año

Una vez que el cuerpo esté listo, los principiantes pueden empezar con ejercicios de cardio suave, entrenamiento de fuerza ligera o rutinas de flexibilidad . Estos ayudan a mejorar la circulación, fortalecer los músculos y preparar al cuerpo para una mayor exigencia física.

Es importante buscar orientación profesional. Un entrenador certificado puede evaluar el nivel de condición física, el peso, la masa muscular y la flexibilidad, diseñando una rutina segura y efectiva para cada persona.

Si tu objetivo es bajar de peso

La pérdida de peso es un proceso gradual y requiere paciencia. Los cambios notables no llegan en cuestión de semanas, por lo que la constancia y la asesoría adecuada son fundamentales.

Además de un buen entrenador, contar con la guía de un médico ayuda a establecer metas realistas y a evitar riesgos.

Consejos prácticos para ejercitarte correctamente

Para principiantes: comenzar con actividades cardiovasculares de baja intensidad, como caminatas o bicicleta estática, acumulando al menos 75 minutos semanales distribuidos en cinco días.

Para quienes ya tienen experiencia: se sugiere alcanzar 150 minutos semanales combinando distintos tipos de entrenamiento: cardio, estiramientos y fuerza muscular.

Por ejemplo, una rutina semanal equilibrada puede incluir:

Lunes: cardio ligero.

Martes: estiramientos.

Miércoles: ejercicios de fuerza.

Jueves: movilidad o estiramientos.

Viernes: cardio suave para cerrar la semana.

Lo más importante es ir de menos a más, escuchar al cuerpo y mantener la disciplina sin caer en excesos. Empezar el 2026 con movimiento, pero también con consciencia y cuidado, es la mejor manera de construir un hábito duradero y saludable.

EE