Consumir fruta por la noche suele generar dudas, especialmente cuando se trata de mantener una buena digestión y un descanso reparador. Sin embargo, la guayaba destaca como una de las opciones más recomendables para ingerir antes de dormir, gracias a su perfil nutricional y a los beneficios que aporta al organismo durante la noche.Esta fruta tropical es rica en vitaminas, minerales y fibra, elementos que pueden favorecer distintas funciones del cuerpo mientras descansas. A continuación, te compartimos los principales beneficios de comer guayaba antes de ir a la cama.La guayaba es una fuente importante de fibra dietética, lo que ayuda a mejorar el tránsito intestinal y a prevenir el estreñimiento. Consumida en porciones moderadas, puede facilitar la digestión durante la noche sin generar sensación de pesadez.Gracias a su contenido de fibra y agua, la guayaba genera sensación de saciedad, lo que puede evitar antojos nocturnos de alimentos ultraprocesados o ricos en azúcares. Esto resulta especialmente útil para quienes buscan mantener un peso equilibrado.La guayaba contiene magnesio, un mineral asociado con la relajación muscular y el equilibrio del sistema nervioso. Este nutriente puede ayudar a disminuir la tensión corporal y favorecer un sueño más profundo y continuo.Una sola guayaba aporta una cantidad elevada de vitamina C, incluso mayor que la de algunas frutas cítricas. Consumirla antes de dormir contribuye a fortalecer las defensas del organismo, proceso que se activa de manera importante durante el descanso nocturno.A pesar de su sabor dulce, la guayaba tiene un índice glucémico moderado y su fibra ayuda a regular la absorción de azúcares. Esto la convierte en una opción más estable para evitar picos de glucosa durante la noche, especialmente si se consume sin añadidos.Los antioxidantes presentes en la guayaba, junto con su aporte de potasio, ayudan a mantener una presión arterial equilibrada y a proteger la salud del corazón, incluso durante las horas de descanso.La forma más recomendable es comerla fresca y en porciones moderadas, preferentemente sin azúcar ni acompañamientos. También puede consumirse en forma de rodajas o como parte de una ensalada ligera de frutas.En resumen, comer una guayaba antes de dormir puede aportar múltiples beneficios, desde mejorar la digestión hasta favorecer el descanso y fortalecer el sistema inmune. Como en todo, la clave está en la moderación y en escuchar las señales del propio cuerpo.