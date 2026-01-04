Consumir fruta por la noche suele generar dudas, especialmente cuando se trata de mantener una buena digestión y un descanso reparador. Sin embargo, la guayaba destaca como una de las opciones más recomendables para ingerir antes de dormir, gracias a su perfil nutricional y a los beneficios que aporta al organismo durante la noche.

Esta fruta tropical es rica en vitaminas, minerales y fibra, elementos que pueden favorecer distintas funciones del cuerpo mientras descansas. A continuación, te compartimos los principales beneficios de comer guayaba antes de ir a la cama.

1.- Favorece la digestión nocturna

La guayaba es una fuente importante de fibra dietética, lo que ayuda a mejorar el tránsito intestinal y a prevenir el estreñimiento. Consumida en porciones moderadas, puede facilitar la digestión durante la noche sin generar sensación de pesadez.

2.- Ayuda a controlar el apetito

Gracias a su contenido de fibra y agua, la guayaba genera sensación de saciedad, lo que puede evitar antojos nocturnos de alimentos ultraprocesados o ricos en azúcares. Esto resulta especialmente útil para quienes buscan mantener un peso equilibrado.

3.- Contribuye a un descanso más reparador

La guayaba contiene magnesio, un mineral asociado con la relajación muscular y el equilibrio del sistema nervioso. Este nutriente puede ayudar a disminuir la tensión corporal y favorecer un sueño más profundo y continuo.

4.- Refuerza el sistema inmunológico

Una sola guayaba aporta una cantidad elevada de vitamina C, incluso mayor que la de algunas frutas cítricas. Consumirla antes de dormir contribuye a fortalecer las defensas del organismo, proceso que se activa de manera importante durante el descanso nocturno.

5.- Apoya el control de la glucosa

A pesar de su sabor dulce, la guayaba tiene un índice glucémico moderado y su fibra ayuda a regular la absorción de azúcares. Esto la convierte en una opción más estable para evitar picos de glucosa durante la noche, especialmente si se consume sin añadidos.

6.- Beneficia la salud cardiovascular

Los antioxidantes presentes en la guayaba, junto con su aporte de potasio, ayudan a mantener una presión arterial equilibrada y a proteger la salud del corazón, incluso durante las horas de descanso.

¿Cómo consumir guayaba antes de dormir?

La forma más recomendable es comerla fresca y en porciones moderadas, preferentemente sin azúcar ni acompañamientos. También puede consumirse en forma de rodajas o como parte de una ensalada ligera de frutas.

En resumen, comer una guayaba antes de dormir puede aportar múltiples beneficios, desde mejorar la digestión hasta favorecer el descanso y fortalecer el sistema inmune. Como en todo, la clave está en la moderación y en escuchar las señales del propio cuerpo.

