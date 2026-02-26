La piel es el órgano más grande del cuerpo y también uno de los más expuestos a factores ambientales, cambios hormonales y hábitos cotidianos que pueden afectar su equilibrio. En México, diversos padecimientos cutáneos forman parte de las principales consultas médicas, entre ellos la dermatitis atópica, el acné y la alopecia, condiciones que impactan tanto a niños como a adolescentes y adultos. Conocer sus características y formas de atención resulta fundamental para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de quienes los presentan.

La Fundación Mexicana de Dermatología (FMD) informó que la dermatitis atópica, el acné y la alopecia se encuentran entre los diez trastornos cutáneos más frecuentes que afectan a la población del país.

En relación con la dermatitis atópica en la infancia, la especialista explicó que impacta principalmente a menores que habitan en zonas con escasez de agua. Esta condición se distingue por una marcada resequedad en la piel, lo que genera picazón que puede variar de leve a intensa.

Respecto al acné, indicó que más del 25 por ciento de los adolescentes lo presenta. Para disminuir su aparición, recomendó lavar el rostro dos veces al día utilizando productos con acción seborreguladora, los cuales ayudan a limitar la formación de espinillas sin dañar la piel.

En cuanto a la alopecia, afecta al 40 por ciento de los hombres y al 25 por ciento de las mujeres. Aunque se trata de un padecimiento crónico, existen productos disponibles en el mercado que pueden frenar la caída del cabello; sin embargo, su aplicación debe mantenerse hasta por tres meses para comenzar a notar resultados.

Asimismo, en distintos sectores de la población también son comunes afecciones como la dermatitis del pañal, las fotodermatosis, los trastornos fotoplurícos y las micosis, entre otras enfermedades cutáneas.

