Los exámenes médicos que te piden a la hora de solicitar un trabajo

Estas evaluaciones, conocidas como exámenes médicos de ingreso, permiten determinar si una persona es apta para el puesto al que se postula

Por: El Informador

La extensión del examen dependerá del puesto al que se aspire, ya que no es lo mismo evaluar a alguien para un trabajo administrativo que para uno que implique esfuerzo físico. Unsplash

Al momento de buscar empleo, no solo cuentan la experiencia o la preparación académica, hoy en día, muchas empresas incluyen exámenes médicos dentro de sus procesos de contratación para asegurarse de que los aspirantes cuentan con las condiciones físicas y mentales necesarias para desempeñar sus funciones sin riesgos.

Estas evaluaciones, conocidas como exámenes médicos de ingreso, permiten determinar si una persona es apta para el puesto al que se postula, tomando en cuenta las actividades que realizará y el entorno laboral.

Además, ayudan a prevenir problemas de salud relacionados con el trabajo y a garantizar la seguridad dentro de las empresas.

De acuerdo con el motor de búsqueda de empleo a nivel mundial, Indeed, aunque las pruebas pueden variar dependiendo del tipo de empleo, generalmente los estudios que suelen solicitar son:

  • Historia clínica y evaluación general de salud
  • Medición de signos vitales (presión arterial, ritmo cardíaco, temperatura)
  • Evaluación de aptitud física
  • Pruebas neurológicas y motoras
  • Audiometría (capacidad auditiva)
  • Espirometría (función pulmonar)
  • Electrocardiograma (actividad del corazón)
  • Evaluación de riesgo cardiovascular
  • Exámenes de la vista (agudeza visual y percepción de colores)
  • Análisis de sangre (glucosa, colesterol, triglicéridos, entre otros)
  • Examen general de orina
  • Determinación de grupo sanguíneo y factor RH
  • Pruebas toxicológicas o antidoping

El objetivo de estos estudios no es excluir a los candidatos por condiciones médicas que no afecten su desempeño, sino identificar posibles riesgos y garantizar que puedan realizar sus labores de manera segura.

La extensión del examen dependerá del puesto al que se aspire, ya que no es lo mismo evaluar a alguien para un trabajo administrativo que para uno que implique esfuerzo físico o exposición a ciertos riesgos.

