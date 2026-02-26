Muchos dicen que un “cooler” y un aire acondicionado portátil son la misma cosa. Error más grande no puede existir en esta afirmación. Por eso, y para facilitar un poco tu decisión, te platicamos las principales diferencias entre estos dos aparatos.

Diferencias básicas

CANVA

Para poder decidir entre uno y otro aparato, primero se debe de conocer la principal diferencia entre ambos; explicada de la manera más sencilla posible.

El principio base de un “cooler” es la utilización de agua en el proceso de enfriamiento del aire. El aire caliente de la habitación que entra al aparato pasa a través del medio de enfriamiento honeycomb. El agua es bombeada desde el tanque y se vierte sobre el honeycomb; esto permite que el medio de enfriamiento absorba el calor del aire, refrigerando y humidificando el ambiente. El aire, ya frío, es forzado a salir de la unidad con la ayuda de un ventilador. Este proceso no requiere de compresor.

Los aparatos de aire acondicionado portátil funcionan un poco diferente. El compresor, condensador y el evaporador están alojados en una misma unidad compacta. El aire es filtrado, enfriado y deshumificado en el mismo aparato. Estos sistemas de refrigerante a base de compresor son enfriados por aire, lo que significa que utiliza aire para el intercambio de calor, de la misma manera que un coche o acondicionador de aire estándar. El sistema deshumidifica el aire a medida que se enfría. Una manguera de aire de salida flexible envía el calor hacia el exterior.

¿Lugar abierto o cerrado?

Es importante tomar en cuenta las áreas en las que se desea colocar los aparatos para sacarle mayor provecho al que decidamos comprar.

Los “coolers”, por ejemplo, refrescan el aire en la habitación y funcionan mejor en zonas abiertas; mientras que los aparatos portátiles de aire acondicionado enfrían el aire y lo hacen circular y funcionan mejor en áreas cerradas.

CANVA

Clima seco, clima húmedo

Muchos de nosotros cometemos el error de no tomar en cuenta el clima de nuestra ciudad a la hora de elegir un sistema de enfriamiento para nuestro hogar y es de las cosas que más debemos de tener en mente.

Los “coolers” son la mejor opción si vives en climas secos, en los que el aire se encuentra caliente y la humedad es baja. Por trabajar con base en el agua, poseen el beneficio adicional de acondicionar el aire al añadirle humedad, lo que se traduce en mayor confort para las personas.

Sin embargo, en climas con humedad elevada, los beneficios del uso de “coolers” son muy limitados y es por eso que se recomienda sustituirlos por aparatos de aire acondicionado portátiles, pues el aire que este aparato otorgará a las habitaciones será más seco y compensará la sensación de humedad propia del lugar.

Si eres de los que se preocupa por tener en casa aparatos que hagan mínimo o muy poco daño al medio ambiente, los “coolers” son para ti. Se consideran más ecológicos porque utilizan sólo agua y no refrigerantes como lo hacen los aires acondicionados portátiles.

Sin embrago, hoy en día en el mercado se ofrecen ambos productos en su versión "ecofriendly".

Como podrás haber visto, elegir un sistema de enfriamiento para tu casa u oficina no es tarea sencilla; se deben de tomar en cuenta muchos aspectos, cuando normalmente nosotros sólo nos limitamos a guiarnos por el costo o diseño del aparato. Aun así, esperamos que esta pequeña guía te haya sido de gran ayuda y haya podido aclarar muchas de tus dudas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

